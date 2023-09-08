Пенсия за выслугу лет: кто получит и условия назначения

В Пенсионном фонде разъяснили вопрос назначения пенсии за выслугу лет.

Пенсионный фонд Украины напомнил, что пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или годности.

Условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек и Закон, согласно которому назначается такая пенсия.

Пенсии за выслугу лет из солидарной системы

Условия назначения определены Законом Украины от 09.07.2003 No 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (часть четвертая статьи 114, пункты 21 и 16 Заключительных положений) и Законом Украины от 05.11.1991 No 178 ” (статьи 52, 54, 55).

Пенсии за выслугу лет назначаются:

независимо от возраста:

- артистам при наличии на время обращения за пенсией стажа творческой деятельности от 20 до 35 лет (часть четвертая статьи 114 Закона Украины от 09.07.2003 No 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», постановление Кабинета Министров Украины от 12.1019) No 583 «Об утверждении нормативных актов по вопросам пенсионного обеспечения»);

- работникам авиации и л6тно-испытательного состава при наличии соответствующей выслуги лет у мужчин от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017, у женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.10. 2017 (статья 54 Закона Украины от 05.11.1991 No 1788-ХІІ «О пенсионном обеспечении», постановление Кабинета Министров Украины от 21.07.1992 No 418 «Об утверждении нормативных актов по вопросам назначения пенсий за выслугу лет работникам авиации и летно-испытательного состава»);

- работникам образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии специального стажа работы от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017 (статья 55 Закона Украины от 05.11.1991 No 1788-ХІІ «О пенсионном обеспечении», постановление Кабинета Министров Украины от 04.11.1993 No 909 «О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет»);

- спортсменам при наличии стажа не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет (статья 55 Закона Украины от 05.11.1991 № 1788-ХІІ «О пенсионном обеспечении», постановление Кабинета Министров Украины от 12.10.1992 No 583 «Об утверждении нормативных актов по вопросам пенсионного обеспечения»);

после достижения возраста от 50/55 лет мужчинами, от 45/50 – женщинами и при наличии соответствующего общего стажа, в том числе стажа работы по профессии/должности обеспечение”):

- диспетчерам, осуществляющим управление воздушным движением; инженерно-техническому составу гражданской авиации (постановление Кабинета Министров Украины от 21.07.1992 No 418 «Об утверждении нормативных актов по вопросам назначения пенсий за выслугу лет работникам авиации и летно-испытательного состава»);

- бортпроводникам;

- работникам железнодорожного транспорта и метрополитена (постановление Кабинета Министров Украины от 12.10.1992 No 583 «Об утверждении нормативных актов по вопросам пенсионного обеспечения»);

- работникам, занятым на полевых геологоразведочных работах (постановление Кабинета Министров Украины от 12.10.1992 No 583 «Об утверждении нормативных актов по вопросам пенсионного обеспечения»);

- работникам, занятым на лесозаготовках и лесосплаве (постановление Кабинета Министров Украины от 12.10.1992 No 583 «Об утверждении нормативных актов по вопросам пенсионного обеспечения»);

- механизаторам (докерам-механизаторам) в портах (постановление Кабинета Министров Украины от 12.10.1992 No 583 «Об утверждении нормативных актов по вопросам пенсионного обеспечения»);

- плавсостава морского, речного флота и флота рыбной промышленности (постановление Кабинета Министров Украины от 12.10.1992 No 583 «Об утверждении нормативных актов по вопросам пенсионного обеспечения»).

Размеры пенсий определяются согласно статьям 27, 28 Закона Украины от 09.07.2003 No 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и зависят от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Назначается со дня обращения при увольнении с работы/должности, дающей право на такую пенсию.

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