Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, наладившего схему продажи ведомственного топлива в Запорожской области

Сумма ущерба государства составляет более 2,3 млн грн.

Фото: ГБР

Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, продававшего ведомственное топливо, предназначенное для ликвидации последствий ракетных обстрелов, разминирования и эвакуации людей с прифронтовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Также арестовано более 1 млн грн его подчиненного, который по совместительству был и его сообщником. Денежные средства будут переданы в управление Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

По данным следствия, в июне прошлого года разоблачили и сообщили о подозрении полковнику-начальнику аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Запорожской области и группе его подельников.

Они продавали топливо, выделяемое ГСЧС для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей с прифронтовых территорий.

Отмечается, что хищения горючего были настолько масштабными, что должностному лицу пришлось обустроить мини-АЗС прямо на территории собственного имения. Сумма ущерба государства составляет более 2,3 млн грн. Кроме того, водителями для перевозки горючего привлекались действующие сотрудники ГСЧС.

Суд принял решение об аресте имущества и денежных средств полковника.

Арест наложен на земельный участок площадью 1,9 га, элитный дом в прибреженной зоне Запорожья площадью 176 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ и его банковские счета.

Как сообщается, также изъяты автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF. Помимо этого решением суда арестованы денежные средства фигуранта. В гривневом эквиваленте сумма составляет более 5,5 млн грн.

Полковник отстранен от должности. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

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