Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Лакмусовой бумагой станет восстановление электронных деклараций и принятие закона с новым определением политически значимых лиц – посол ЕС о борьбе с коррупцией

Зависит от того, как Украина будет выполнять «домашнее задание» – Посол ЕС прокомментировал перспективы Украины на пути в ЕС.

Чиновники, которые успеют найти в своих декларациях ложь раньше НАПК, смогут предоставить обязательные для рассмотрения НАПК объяснения

У чиновников, успевших сами найти в своих декларациях ложь, будет шанс исправиться после истечения срока на предоставление исправленной декларации.

Верховный Суд: хотя и свобода передвижения может быть ограничена только законом, но способ реализации государством прав и свобод граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов

Хотя и нет такого закона, который непосредственно устанавливал бы ограничения права студента свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав и свобод его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, - КАС ВС.

Обличитель коррупции имеет право на вознаграждение 10% от размера взятки или от нанесенного государству ущерба, но далеко не всегда его получит

Разоблачители могут получить от 1,34 млн грн до 20,1 млн грн по состоянию на 2023 год.

Средства от международных партнеров на покрытие расходов служебной командировки не будут подлежать декларированию

В новом законе о возобновлении декларирования предлагается освободить от декларирования доходы в виде средств, полученных в качестве возмещения или компенсации расходов на служебную командировку, если она осуществляется за счет международных межправительственных организаций, средств международной технической помощи, а также средств организатора мероприятия.

  1. В Украине

Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, наладившего схему продажи ведомственного топлива в Запорожской области

18:57, 8 сентября 2023
Сумма ущерба государства составляет более 2,3 млн грн.
Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, наладившего схему продажи ведомственного топлива в Запорожской области
Фото: ГБР
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, продававшего ведомственное топливо, предназначенное для ликвидации последствий ракетных обстрелов, разминирования и эвакуации людей с прифронтовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Также арестовано более 1 млн грн его подчиненного, который по совместительству был и его сообщником. Денежные средства будут переданы в управление Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

По данным следствия, в июне прошлого года разоблачили и сообщили о подозрении полковнику-начальнику аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Запорожской области и группе его подельников.

Они продавали топливо, выделяемое ГСЧС для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей с прифронтовых территорий.

Отмечается, что хищения горючего были настолько масштабными, что должностному лицу пришлось обустроить мини-АЗС прямо на территории собственного имения. Сумма ущерба государства составляет более 2,3 млн грн. Кроме того, водителями для перевозки горючего привлекались действующие сотрудники ГСЧС.

Суд принял решение об аресте имущества и денежных средств полковника.

Арест наложен на земельный участок площадью 1,9 га, элитный дом в прибреженной зоне Запорожья площадью 176 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ и его банковские счета.

Как сообщается, также изъяты автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF. Помимо этого решением суда арестованы денежные средства фигуранта. В гривневом эквиваленте сумма составляет более 5,5 млн грн.

Полковник отстранен от должности. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду