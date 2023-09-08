Суд арештував майно полковника ДСНС, який налагодив схему продажу відомчого пального у Запорізькій області

Сума збитків держави складає понад 2,3 млн грн.

Фото: ДБР

Суд арештував майно полковника ДСНС, який продавав відомче пальне, призначене для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, розмінування та евакуації людей із прифронтових територій. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Також арештовано понад 1 млн грн його підлеглого, який «за сумісництвом» був і його спільником. Кошти будуть передані в управління Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

За даними слідства, у червні минулого року викрили та повідомили про підозру полковнику-начальнику аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Запорізькій області та групі його спільників.

Вони продавали пальне, яке виділялося ДСНС для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій.

Зазначається, що розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку. Сума збитків держави складає понад 2,3 млн грн. Крім того, водіями для перевезення пального залучались чинні співробітники ДСНС.

Наразі суд ухвалив рішення про арешт майна та грошових коштів полковника.

Зокрема, арешт накладений на земельну ділянку площею 1,9 га, елітний будинок у прибереженій зоні Запоріжжя площею 176 кв. м, автомобіль Toyota Land Cruiser, вантажний автомобіль ЗАЗ та його банківські рахунки.

Як повідомляється, також вилучено автомобілі Mercedes-Benz Actros та DAF CF. Крім цього, рішенням суду арештовані грошові кошти фігуранта. У гривневому еквіваленті сума складає понад 5,5 млн грн.

Полковник відсторонений від посади. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

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