Мэр Мариуполя представил план восстановления «Mariupol Reborn»

Проект «Mariupol Reborn» реализует Мариупольский городской совет при поддержке инвестиций.

Источник фото: remariupol.com

Мариуполь превратился в руины после 86 дней блокады и непрерывных обстрелов. По последним оценкам, почти 350 тысяч мариупольцев выехали с оккупированной территории, находясь как в Украине, так и за рубежом. Жилье было разрушено в 52 тысячах семей города. Несмотря на это, большая часть жителей Мариуполя выразили желание вернуться в свой родной город после деоккупации, – сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время Экономического форума в Карпаче.

«Сейчас работаем над видением Мариуполя после деоккупации. Разрабатываем масштабный план возрождения – «Mariupol Reborn». Но в фокусе внимания нашего плана – не количество домов, не километры дорог, не количество предприятий. В фокусе нашего внимания люди, мариупольцы. И главная цель – вернуть людей в Мариуполь после деоккупации. И уже под это мы формируем экономическую модель, видение пространственного развития и другие компоненты возрождения. Для нас возрождение - это возвращение людей. Все остальное – это лишь инструменты как достичь главной цели», - отметил Вадим Бойченко.

План возрождения города под названием «Mariupol Reborn» включает в себя ряд этапов. Это включает План быстрых действий, которые нужно будет реализовать непосредственно после деоккупации, с целью решения гуманитарного кризиса, стабилизации ситуации, восстановления критической инфраструктуры, а также реконструкцию города в соответствии с новым мастер-планом и с новыми взглядами на пространственное и экономическое развитие.

Проект «Mariupol Reborn» будет реализован Мариупольским городским советом при поддержке инвестиций от SCM Рината Ахметова и международных доноров.

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