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Лакмусовой бумагой станет восстановление электронных деклараций и принятие закона с новым определением политически значимых лиц – посол ЕС о борьбе с коррупцией

Зависит от того, как Украина будет выполнять «домашнее задание» – Посол ЕС прокомментировал перспективы Украины на пути в ЕС.

Чиновники, которые успеют найти в своих декларациях ложь раньше НАПК, смогут предоставить обязательные для рассмотрения НАПК объяснения

У чиновников, успевших сами найти в своих декларациях ложь, будет шанс исправиться после истечения срока на предоставление исправленной декларации.

Верховный Суд: хотя и свобода передвижения может быть ограничена только законом, но способ реализации государством прав и свобод граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов

Хотя и нет такого закона, который непосредственно устанавливал бы ограничения права студента свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав и свобод его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, - КАС ВС.

Обличитель коррупции имеет право на вознаграждение 10% от размера взятки или от нанесенного государству ущерба, но далеко не всегда его получит

Разоблачители могут получить от 1,34 млн грн до 20,1 млн грн по состоянию на 2023 год.

Средства от международных партнеров на покрытие расходов служебной командировки не будут подлежать декларированию

В новом законе о возобновлении декларирования предлагается освободить от декларирования доходы в виде средств, полученных в качестве возмещения или компенсации расходов на служебную командировку, если она осуществляется за счет международных межправительственных организаций, средств международной технической помощи, а также средств организатора мероприятия.

  1. В Украине

Мэр Мариуполя представил план восстановления «Mariupol Reborn»

15:10, 8 сентября 2023
Проект «Mariupol Reborn» реализует Мариупольский городской совет при поддержке инвестиций.
Мэр Мариуполя представил план восстановления «Mariupol Reborn»
Источник фото: remariupol.com
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Мариуполь превратился в руины после 86 дней блокады и непрерывных обстрелов. По последним оценкам, почти 350 тысяч мариупольцев выехали с оккупированной территории, находясь как в Украине, так и за рубежом. Жилье было разрушено в 52 тысячах семей города. Несмотря на это, большая часть жителей Мариуполя выразили желание вернуться в свой родной город после деоккупации, – сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время Экономического форума в Карпаче.

«Сейчас работаем над видением Мариуполя после деоккупации. Разрабатываем масштабный план возрождения – «Mariupol Reborn». Но в фокусе внимания нашего плана – не количество домов, не километры дорог, не количество предприятий. В фокусе нашего внимания люди, мариупольцы. И главная цель – вернуть людей в Мариуполь после деоккупации. И уже под это мы формируем экономическую модель, видение пространственного развития и другие компоненты возрождения. Для нас возрождение - это возвращение людей. Все остальное – это лишь инструменты как достичь главной цели», - отметил Вадим Бойченко.

План возрождения города под названием «Mariupol Reborn» включает в себя ряд этапов. Это включает План быстрых действий, которые нужно будет реализовать непосредственно после деоккупации, с целью решения гуманитарного кризиса, стабилизации ситуации, восстановления критической инфраструктуры, а также реконструкцию города в соответствии с новым мастер-планом и с новыми взглядами на пространственное и экономическое развитие.

Проект «Mariupol Reborn» будет реализован Мариупольским городским советом при поддержке инвестиций от SCM Рината Ахметова и международных доноров.

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