В Україні хочуть зменшити податкове навантаження на випадки страхування життя і здоров’я волонтерів – депутат

Це все матиме значний суспільний інтерес та позитивний вплив на розвиток волонтерського руху в Україні у воєнний та післявоєнний періоди, зазначила депутат.

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13 вересня у Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону України №10040 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки волонтерської діяльності в умовах воєнного стану». Його мета – визначити сприятливе податкове законодавство для поширення практики страхування життя та здоров’я волонтерів неприбутковими організаціями, які їх залучають до своєї діяльності. Під час війни і при значній ролі волонтерського руху в ній – це надважлива міра.

Про це повідомила очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Вона пояснила: зараз, відповідно до закону, організації та установи, що залучають волонтерів, мають право страхувати їх життя і здоров’я на період їх волонтерської діяльності. Водночас, відповідно до положень Податкового кодексу України, до сум, що оподатковуються податком на доходи фізичних осіб належать, зокрема, суми страхових платежів за договорами страхування життя і здоров’я волонтерів.

«При залученні волонтерів неприбутковою організацією, вона є податковим агентом щодо ПДФО при наданні волонтеру доходу у вигляді сплачених страхових внесків, а також зобов’язана нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО до бюджету з такого «доходу» волонтера. Окрім того, такі виплати на страхування волонтера є об’єктом оподаткування військовим збором. Такі положення податкового законодавства загалом не відповідають світовій практиці регулювання відповідної сфери, а також є однією з головних причин, чому в Україні відсутня практика страхування життя та здоров’я волонтерів неприбутковими організаціями та установами», – зауважила народна депутатка.

Міжнародний досвід страхування волонтерів вказує на те, що таке страхування необхідне за умови пом’якшення оподаткування, пояснює Шуляк. Тому, законопроєктом пропонується виключити з розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків:

одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтера внаслідок поранення, отриманого під час надання волонтерської допомоги при здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України;

витрат неприбуткової організації, що залучає до своєї діяльності волонтерів, або іншої неприбуткової організації, яка виступає в ролі страхувальника, на страхові платежі у межах договорів страхування життя і здоров’я волонтерів на період провадження ними волонтерської діяльності.

«Це дозволить активно залучати кошти іноземних неурядових організацій для фінансування проектів зі страхування життя та здоров’я волонтерів українськими страховими компаніями – платниками податків, які наповнюють держбюджету податковими платежами. Тому, ухвалення цього законопроєкту матиме позитивний вплив на бюджет», – впевнена очільниця партії «Слуга Народу».

На її думку, це все матиме значний суспільний інтерес та позитивний вплив на розвиток волонтерського руху в Україні у воєнний та післявоєнний періоди, а запропоновані зміни стануть одним з елементів приведення практики організації волонтерської діяльності до європейських стандартів та визначать умови для мінімальних соціальних гарантій для волонтерів.

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