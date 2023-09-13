В Украине хотят уменьшить налоговую нагрузку на случаи страхования жизни и здоровья волонтеров – депутат

Это будет иметь значительный общественный интерес и положительное влияние на развитие волонтерского движения в Украине в военный и послевоенный периоды, отметила депутат.

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13 сентября в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона Украины №10040 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о поддержке волонтерской деятельности в условиях военного положения». Его цель – определить благоприятное налоговое законодательство для распространения практики страхования жизни и здоровья волонтеров неприбыльными организациями, которые их привлекают к своей деятельности. Во время войны и при значительной роли волонтерского движения в ней – это очень важная мера.

Об этом сообщила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Она объяснила: сейчас, согласно закону, организации и учреждения, привлекающие волонтеров, имеют право страховать их жизнь и здоровье на период их волонтерской деятельности. В то же время, согласно положениям Налогового кодекса Украины, к суммам, облагаемым налогом на доходы физических лиц относятся, в частности, суммы страховых платежей по договорам страхования жизни и здоровья волонтеров.

«При привлечении волонтеров неприбыльной организацией она является налоговым агентом по НДФЛ при предоставлении волонтеру дохода в виде уплаченных страховых взносов, а также обязана начислять, удерживать и уплачивать НДФЛ в бюджет с такого «дохода» волонтера. Кроме того, такие выплаты по страхованию волонтера являются объектом налогообложения военным сбором. Такие положения налогового законодательства в целом не соответствуют мировой практике регулирования соответствующей сферы, а также являются одной из главных причин, почему в Украине отсутствует практика страхования жизни и здоровья волонтеров неприбыльными организациями и учреждениями», – отметила народная депутат.

Международный опыт страхования волонтеров указывает на то, что такое страхование необходимо при смягчении налогообложения, объясняет Шуляк. Поэтому, законопроектом предлагается исключить из расчета общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода налогоплательщика:

единовременной денежной помощи в случае гибели или инвалидности волонтера вследствие ранения, полученного во время оказания волонтерской помощи при осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины;

расходов неприбыльной организации, привлекающей к своей деятельности волонтеров, или другой неприбыльной организации, выступающей в качестве страхователя, на страховые платежи в пределах договоров страхования жизни и здоровья волонтеров на период осуществления ими волонтерской деятельности.

«Это позволит активно привлекать средства иностранных неправительственных организаций для финансирования проектов по страхованию жизни и здоровья волонтеров украинскими страховыми компаниями – налогоплательщиками, наполняющими госбюджет налоговыми платежами. Поэтому принятие этого законопроекта будет иметь положительное влияние на бюджет», – уверена глава партии «Слуга Народа».

По ее мнению, это будет иметь значительный общественный интерес и положительное влияние на развитие волонтерского движения в Украине в военный и послевоенный периоды, а предложенные изменения станут одним из элементов приведения практики организации волонтерской деятельности к европейским стандартам и определят условия для минимальных социальных гарантий для волонтеров.

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