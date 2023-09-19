Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Бюджетних коштів у 2024 році вистачить всього на 400 нових суддів, — проект Бюджету, документ

Мінфін відмовив Вищій раді правосуддя у пропозиціях про збільшення фінансування: вистачить на фактичну кількість суддів плюс 400 нових.

Автори законопроекту про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру пояснили його необхідність

Законопроект передбачає, що персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

У Верховному Суді розкрили таємницю окремої думки Всеволода Князєва

Текст окремої думки екс-голови Верховного Суду вніс у Реєстр начальник управління забезпечення роботи Великої Палати.

Які зарплати Кабмін пропонує встановити у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

Посадові оклади у САП пропонують визначити окремою нормою.

Обов’язок подання декларації пропонують поширити на радників Офісу Президента та радників міністрів

Пропонується поширити дію Закону про запобігання корупції на штатних і позаштатних помічників, радників Президента, Прем’єр-міністра, інших членів Уряду, радників Офісу Президента України, помічників, радників Керівника Офісу Президента України та його заступників.

  1. В Україні

Україна відмовилася приймати від Німеччини танки Leopard: назвали причину

17:20, 19 вересня 2023
Україна відмовилася від траншу з 10 німецьких танків Leopard через їх зношений стан.
Україна відмовилася приймати від Німеччини танки Leopard: назвали причину
Джерело фото: dpa
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Україна відмовилася від прийняття траншу з 10 німецьких танків Leopard  через поганий стан техніки, яка вимагала серйозного ремонту, – повідомляє Spiegel.

Зазначається, що фахівці відправилися до польського міста Жешув для огляду танків Leopard, які були призначені для Збройних сил України. В ході огляду встановлено, що техніка вже була значно зношена під час навчання українських військових у Німеччині і потребує серйозного ремонту.

Деякі з танків Leopard 1A5, які були передані Україні в липні, також вийшли з ладу через схожі проблеми. Вартість ремонту та відновлення цих танків значно перевищує їхню первісну вартість.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду