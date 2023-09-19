Україна відмовилася приймати від Німеччини танки Leopard: назвали причину

Україна відмовилася від траншу з 10 німецьких танків Leopard через їх зношений стан.

Джерело фото: dpa

Україна відмовилася від прийняття траншу з 10 німецьких танків Leopard через поганий стан техніки, яка вимагала серйозного ремонту, – повідомляє Spiegel.

Зазначається, що фахівці відправилися до польського міста Жешув для огляду танків Leopard, які були призначені для Збройних сил України. В ході огляду встановлено, що техніка вже була значно зношена під час навчання українських військових у Німеччині і потребує серйозного ремонту.

Деякі з танків Leopard 1A5, які були передані Україні в липні, також вийшли з ладу через схожі проблеми. Вартість ремонту та відновлення цих танків значно перевищує їхню первісну вартість.

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