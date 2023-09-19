Украина отказалась принимать от Германии танки Leopard: назвали причину

Украина отказалась от транша из 10 немецких танков Leopard из-за их изношенного состояния.

Источник фото: dpa

Украина отказалась от принятия транша из 10 немецких танков Leopard из-за плохого состояния техники, которая требовала серьезного ремонта, – сообщает Spiegel.

Отмечается, что специалисты отправились в польский город Жешув для осмотра танков Leopard, которые были предназначены для Вооруженных сил Украины. В ходе осмотра установлено, что техника уже была значительно изношена во время обучения украинских военных в Германии и требует серьезного ремонта.

Некоторые из танков Leopard 1A5, которые были переданы Украине в июле, также вышли из строя из-за похожих проблем. Стоимость ремонта и восстановления этих танков значительно превышает их первоначальную стоимость.

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