Корнієнко анонсував «дуже серйозний прогрес» у держслужбі в найближчі 5-10 років

За його словами, процес євроінтеграції буде наскрізним для всіх рівнів публічної служби.

Фото: rada.gov.ua

У найближчі 5-10 років на державну службу України очікує дуже серйозний прогрес у напрямі євроінтеграції. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час XV Рішельє-форуму публічної служби.

«Ми маємо й надалі продовжувати той курс, який взяло Національне агентство державної служби, покращувати та інституційно зміцнювати нашу систему професійної перепідготовки, навчання службовців, додаткове навчання, освіта протягом життя. Ми вітаємо трансформацію нашої системи підготовки. Це і створення Школи публічного управління, і насичення її новими навчальними курсами та модулями, які пов'язані з євроінтеграцією та англійською мовою. Ми розуміємо, що в найближчі п’ять-десять років на нашу державну службу чекає дуже серйозний прогрес у напрямі євроінтеграції», - сказав Корнієнко.

За його словами, процес євроінтеграції буде наскрізним для всіх рівнів публічної служби.

Серед іншого Корнієнко розповів, що в рамках стратегії реформи державного управління влада має намір розвивати комунікаційну складову, щоб мотивувати людей працювати на держслужбі.

Раніше ми писали про законопроект 8222 щодо оплати праці держслужбовців: які проблеми планують вирішити до другого читання.

Також у проект Держбюджету на 2024 рік заклали кардинально нові правила оплати праці держслужбовців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.