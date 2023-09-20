Корниенко анонсировал «очень серьезный прогресс» в госслужбе в ближайшие 5-10 лет

По его словам, процесс евроинтеграции будет сквозным для всех уровней публичной службы.

Фото: rada.gov.ua

В ближайшие 5-10 лет государственной службой Украины ожидает очень серьезный прогресс в направлении евроинтеграции. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко во время XV Ришелье-форума публичной службы.

«Мы и дальше продолжать тот курс, который взяло Национальное агентство государственной службы, улучшать и институционально укреплять нашу систему профессиональной переподготовки, обучения служащих, дополнительное обучение, образование в течение жизни. Мы приветствуем трансформацию нашей системы подготовки. Это и создание Школы публичного управления, и насыщение ее новыми учебными курсами и модулями, связанными с евроинтеграцией и английским языком. Мы понимаем, что в ближайшие пять-десять лет нашей государственной службе ждет очень серьезный прогресс в направлении евроинтеграции», - сказал Корниенко.

По его словам, процесс евроинтеграции будет сквозным для всех уровней публичной службы.

Среди прочего Корниенко рассказал, что в рамках стратегии реформы государственного управления власти намерены развивать коммуникационную составляющую, чтобы мотивировать людей работать на госслужбе.

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Также в проект Госбюджета на 2024 год заложили кардинально новые правила оплаты труда госслужащих.

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