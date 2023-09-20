Корниенко анонсировал «очень серьезный прогресс» в госслужбе в ближайшие 5-10 лет

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Спикер Палаты представителей США Маккарти озвучил вопросы, которые задаст Владимиру Зеленскому

В частности, Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что поинтересуется у Владимира Зеленского планом победы и использованием американских средств.

Лишь желание участвовать в действиях по обороне без документального подтверждения зачисления в военные формирования не является основанием освобождения от наказания с испытанием, — Верховный Суд

Осужденный просил освободить его от отбывания наказания с испытанием в связи с необходимостью прохождения военной службы, но в материалах дела в подтверждение этого содержалась только справка за подписью командира сотни Добровольческого украинского корпуса о его добровольном привлечении и нахождении в указанной сотне.

Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств на осуществление мер по реализации антикоррупционных стратегий

В частности, Правительство установило, что не допускается направление бюджетных средств на оплату посреднических услуг.

Кабмин определил, что является линией столкновения и административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины

Правительство установило, что административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины является условная линия на поверхности земли, являющаяся границей между временно оккупированными РФ территориями, включенными в перечень, и другой территорией Украины, на прилегающих к которой территориях не ведутся боевые действия.

Кабмин изменил условия изготовления и поставки средств для снятия информации с каналов связи и других средств негласного получения информации

Правительство ужесточило Лицензионные условия для хозяйственной деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, поставкой специальных технических средств для снятия информации с каналов связи и других технических средств негласного получения информации.

  1. В Украине

Корниенко анонсировал «очень серьезный прогресс» в госслужбе в ближайшие 5-10 лет

11:18, 20 сентября 2023
По его словам, процесс евроинтеграции будет сквозным для всех уровней публичной службы.
Корниенко анонсировал «очень серьезный прогресс» в госслужбе в ближайшие 5-10 лет
Фото: rada.gov.ua
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В ближайшие 5-10 лет государственной службой Украины ожидает очень серьезный прогресс в направлении евроинтеграции. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко во время XV Ришелье-форума публичной службы.

«Мы и дальше продолжать тот курс, который взяло Национальное агентство государственной службы, улучшать и институционально укреплять нашу систему профессиональной переподготовки, обучения служащих, дополнительное обучение, образование в течение жизни. Мы приветствуем трансформацию нашей системы подготовки. Это и создание Школы публичного управления, и насыщение ее новыми учебными курсами и модулями, связанными с евроинтеграцией и английским языком. Мы понимаем, что в ближайшие пять-десять лет нашей государственной службе ждет очень серьезный прогресс в направлении евроинтеграции», - сказал Корниенко.

По его словам, процесс евроинтеграции будет сквозным для всех уровней публичной службы.

Среди прочего Корниенко рассказал, что в рамках стратегии реформы государственного управления власти намерены развивать коммуникационную составляющую, чтобы мотивировать людей работать на госслужбе.

Ранее мы писали о законопроекте 8222 по оплате труда госслужащих: какие проблемы планируют решить до второго чтения.

Также в проект Госбюджета на 2024 год заложили кардинально новые правила оплаты труда госслужащих.

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