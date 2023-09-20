Эмбарго на агропродукцию: Украинские аграрии требуют от Правительства дополнительных мер против Польши, Венгрии и Словакии

ВАР призывает Кабмин принять решительные действия в отношении Польши, Венгрии и Словакии, которые продолжают запрет на импорт украинской агропродукции.

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Всеукраинская Аграрная Рада выражает протест против продолжения эмбарго на украинскую аграрную продукцию в одностороннем порядке странами Европейского Союза, такими как Польша, Венгрия и Словакия. ВАР считает это решение недопустимым и призывает правительство Украины принять решительные меры для защиты интересов украинских аграриев. Об этом сообщает Всеукраинский аграрный совет (ВАР).

В связи с этим, ВАР поддерживает иски Министерства экономики Украины во Всемирную торговую организацию относительно ограничения свободной торговли со стороны этих трех стран. Кроме этого, ВАР призывает правительство Украины рассмотреть возможность применения дополнительных контрмер против указанных стран, которые продолжают ограничивать импорт и транзит украинской аграрной продукции.

Важно отметить, что отдельные страны ЕС не только ограничивают импорт украинских товаров, но также мешают их транзиту через их территории, применяя различные бюрократические препятствия.

Наряду с этим, страны Европейского Союза ужесточают перечень запрещенных товаров, расширяя эмбарго на импорт украинской аграрной продукции. Например, Венгрия вводит запрет на 25 видов продукции, а Польша расширяет список ограничений, включая муку и корма.

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