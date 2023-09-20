Эмбарго на агропродукцию: Украинские аграрии требуют от Правительства дополнительных мер против Польши, Венгрии и Словакии

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В частности, Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что поинтересуется у Владимира Зеленского планом победы и использованием американских средств.

Лишь желание участвовать в действиях по обороне без документального подтверждения зачисления в военные формирования не является основанием освобождения от наказания с испытанием, — Верховный Суд

Осужденный просил освободить его от отбывания наказания с испытанием в связи с необходимостью прохождения военной службы, но в материалах дела в подтверждение этого содержалась только справка за подписью командира сотни Добровольческого украинского корпуса о его добровольном привлечении и нахождении в указанной сотне.

Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств на осуществление мер по реализации антикоррупционных стратегий

В частности, Правительство установило, что не допускается направление бюджетных средств на оплату посреднических услуг.

Кабмин определил, что является линией столкновения и административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины

Правительство установило, что административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины является условная линия на поверхности земли, являющаяся границей между временно оккупированными РФ территориями, включенными в перечень, и другой территорией Украины, на прилегающих к которой территориях не ведутся боевые действия.

Кабмин изменил условия изготовления и поставки средств для снятия информации с каналов связи и других средств негласного получения информации

Правительство ужесточило Лицензионные условия для хозяйственной деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, поставкой специальных технических средств для снятия информации с каналов связи и других технических средств негласного получения информации.

  1. В Украине

Эмбарго на агропродукцию: Украинские аграрии требуют от Правительства дополнительных мер против Польши, Венгрии и Словакии

12:22, 20 сентября 2023
ВАР призывает Кабмин принять решительные действия в отношении Польши, Венгрии и Словакии, которые продолжают запрет на импорт украинской агропродукции.
Эмбарго на агропродукцию: Украинские аграрии требуют от Правительства дополнительных мер против Польши, Венгрии и Словакии
Источник фото: hvylya.net
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Всеукраинская Аграрная Рада выражает протест против продолжения эмбарго на украинскую аграрную продукцию в одностороннем порядке странами Европейского Союза, такими как Польша, Венгрия и Словакия. ВАР считает это решение недопустимым и призывает правительство Украины принять решительные меры для защиты интересов украинских аграриев. Об этом сообщает Всеукраинский аграрный совет (ВАР).

В связи с этим, ВАР поддерживает иски Министерства экономики Украины во Всемирную торговую организацию относительно ограничения свободной торговли со стороны этих трех стран. Кроме этого, ВАР призывает правительство Украины рассмотреть возможность применения дополнительных контрмер против указанных стран, которые продолжают ограничивать импорт и транзит украинской аграрной продукции.

Важно отметить, что отдельные страны ЕС не только ограничивают импорт украинских товаров, но также мешают их транзиту через их территории, применяя различные бюрократические препятствия.

Наряду с этим, страны Европейского Союза ужесточают перечень запрещенных товаров, расширяя эмбарго на импорт украинской аграрной продукции. Например, Венгрия вводит запрет на 25 видов продукции, а Польша расширяет список ограничений, включая муку и корма.

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