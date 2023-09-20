Отпуска и гуманитарная помощь: Раде рекомендуют принять два новых закона в социальной сфере

Комитет рекомендует принять два новых закона в социальной сфере: об упорядочении предоставления и использования отпусков (№8313) и об упрощении порядка ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи (№9111).

Коллаж: sud.ua

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде принять два новых закона в социальной сфере.

Так, 19 сентября состоялось заседание Комитета по социальной политике и защите прав ветеранов в режиме видеоконференции.

Депутаты рассмотрели текст дополнительной сравнительной таблицы к проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по упорядочению предоставления и использования отпусков, а также другим вопросам за реестр. №8313 с предложениями Галины Третьяковой по поводу творческих отпусков.

Автором предложений предложено предоставить работнику возможность взять творческий отпуск без сохранения заработной платы для окончания диссертационных работ, написание монографии и т.п., а профессиональным творческим работникам учреждений культуры - для подготовки и участия в творческих конкурсах, гастрольных мероприятиях и других культурно-художественных проектах. Определено при этом, что продолжительность, порядок и условия предоставления творческого отпуска определяются трудовым и коллективным договором.

Комитет одобрил текст дополнительной сравнительной таблицы к законопроекту и рекомендовал Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения подготовленного ко второму чтению проекта Закона №8313 принять его в целом как Закон.

Комитет также рассмотрел подготовленный ко второму чтению проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении порядка ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи за реестр. №9111.

Народные депутаты одобрили текст сравнительной таблицы к законопроекту и рекомендовали Верховной Раде принять его как Закон.

По словам первого заместителя председателя Комитета Михаила Цымбалюка, проект Закона был тщательно доработан до второго чтения, в частности, предоставлено новейшее определение терминов «гуманитарная помощь», «доноры», «получатель помощи», «приобретатель помощи»; упрощены условия распределения, перераспределения гуманитарной помощи и ее передачи другим приобретателям при соблюдении ее целевого назначения; усовершенствованы нормы о порядке предоставления Украиной гуманитарной помощи другим государствам и т.п.

«Законопроект также относит к гуманитарной помощи, а значит, освобождает от налогообложения, транспортные средства, поступающие в Украину для использования в секторе безопасности и обороны, а также военнослужащими при защите Государства от российского агрессора, - добавил Цымбалюк. - Освобождаются также от налогообложения автомобили, предназначенные для перевозки более восьми человек, а также автомобили, оборудованные для перевозки лиц с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата и других маломобильных групп населения».

Законопроект урегулировал также возможность получать во время войны и 12 месяцев после завершения военного состояния гуманитарную помощь для удовлетворения потребностей энергетики Украины, которая необходима для срочного восстановления электро- и/или газоснабжения после террористических ракетных ударов России по украинским объектам критической инфраструктуры.

Кроме того, Комитет принял во внимание Отчет Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета, направленных на реализацию мер по реабилитации и реадаптации пострадавших участников Революции Достоинства, антитеррористической операции и отражения вооруженной агрессии против Украины. По результатам аудита Счетная палата сделала, в частности, следующие выводы:

- существенные пробелы имела организация выполнения Государственной целевой программы и бюджетных программ, средствами которых финансировались мероприятия по реабилитации и реадаптации пострадавших участников, что привело к многочисленным нарушениям бюджетного законодательства и нерезультативному и неэкономному использованию бюджетных средств;

– Причиной подавляющего большинства выявленных аудитом нарушений и нерезультативного, неэкономного и с нарушением требований законодательства использования средств государственного бюджета по УПКИК 1501040 в 2019-2022 годах является необеспечение Минветеранов эффективного внутреннего контроля на всех этапах выполнения как бюджетной, так и Государственной целевой программы.

В ходе рассмотрения этого вопроса Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что уже работает над устранением нарушений, выявленных Счетной палатой по результатам аудита. В частности, Министерство планирует подготовить проект Постановления КМУ «Об утверждении Государственного стандарта предоставления услуг психологической помощи ветеранам войны и приравненным к ним лицам», а также подготовить стандарт предоставления услуг центрами социально-психологической реабилитации населения, относящихся к сфере управления Минветеранов.

Впрочем, народные депутаты высказались за необходимость поднять вопрос ответственности за выявленные Счетной палатой нарушения и нерезультативное, неэкономное и с нарушением требований законодательства использование средств государственного бюджета. Рекомендации Комитета по итогам рассмотрения Отчета Счетной палаты будут утверждены в ближайшее время.

Следующим вопросом народные депутаты рассмотрели целесообразность включения в повестку дня сессии проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию национальной системы квалификаций в соответствии с актуальными потребностями рынка труда и другими вопросами за реестр. №9630. Законопроект предлагает создать Единый реестр квалификаций (Классификатор профессий) путем объединения Национального классификатора профессий, Справочника квалификационных характеристик профессий работников, Реестра квалификаций.

Предлагается также диджитализация этого процесса и синхронизация с другими базами данных.

Таким образом, процесс обмена и доступа к информации о профессиональных квалификациях и должностях будет быстрым, прозрачным и отвечать потребностям рынка труда в реальном времени. Отмечалось, что данный законопроект крайне важен для введения формирования актуального спроса на работников соответствующих квалификаций работодателями и государством, что будет снижать общий уровень безработицы в стране и обезопасить от неэффективного использования средств по государственному заказу. По итогам обсуждений Комитет рекомендовал Верховной Раде Украины включить проект Закона №9630 в повестку сессии и принять его по результатам рассмотрения в первом чтении за основу.

Относительно проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и другие законодательные акты Украины об уточнении порядка увольнения судей в отставку и обеспечении их содержания за реестр. №9343, Комитет решил отправить законопроект автору законодательной инициативы на доработку. О принятом решении будет уведомлен главный по разработке проекта Закона Комитет - Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Напоследок народные депутаты проголосовали за присоединение председателя Комитета Галины Третьяковой к рабочей группе над проектом Закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и другим вопросам за реестр. №7731 в качестве сопредседателя.

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