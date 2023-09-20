Відпустки та гуманітарна допомога: Раді рекомендують прийняти два нові закони в соціальній сфері

Комітет рекомендує прийняти два нові закони в соціальній сфері: щодо впорядкування надання та використання відпусток (№8313) та щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги (№9111).

Колаж: sud.ua

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній Раді прийняти два нові закони в соціальній сфері.

Так, 19 вересня відбулося засідання Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів в режимі відеоконференції.

Депутати розглянули текст додаткової порівняльної таблиці до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань за реєстр. №8313 з пропозиціями Галини Третьякової стосовно творчих відпусток.

Автором пропозицій запропоновано надати працівникові можливість взяти творчу відпустку без збереження заробітної плати для закінчення дисертаційних робіт, написання монографії тощо, а професійним творчим працівникам закладів культури - для підготовки та участі в мистецьких конкурсах, гастрольних заходах та інших культурно-мистецьких проектах. Визначено при цьому, що тривалість, порядок та умови надання творчої відпустки визначаються трудовим та/або колективним договором.

Комітет схвалив текст додаткової порівняльної таблиці до законопроекту та рекомендував Верховній Раді України за наслідками розгляду підготованого до другого читання проекту Закону №8313 прийняти його в цілому як Закон.

Комітет також розглянув підготовлений до другого читання проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги за реєстр. №9111.

Народні депутати схвалили текст порівняльної таблиці до законопроекту та рекомендували Верховній Раді прийняти його в цілому як Закон.

За словами першого заступника голови Комітету Михайла Цимбалюка, проект Закону було ретельно доопрацьовано до другого читання, зокрема, надано новітнє визначення термінів «гуманітарна допомога», «донори», «отримувач допомоги», «набувач допомоги»; спрощено умови розподілу, перерозподілу гуманітарної допомоги та її передачі іншим набувачам за умови дотримання її цільового призначення; вдосконалено норми щодо порядку надання Україною гуманітарної допомоги іншим державам, тощо.

«Законопроект також відносить до гуманітарної допомоги, а отже звільняє від оподаткування, транспортні засоби, що надходять в Україну для використання у секторі безпеки і оборони, а також військовослужбовцями під час захисту Держави від російського агресора, - додав Цимбалюк. - Звільняються також від оподаткування автомобілі, призначені для перевезення більше ніж восьми осіб, а також автомобілі, обладнані для перевезення осіб з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення».

Законопроект врегулював також можливість отримувати під час війни та 12 місяців по завершенню воєнного стану гуманітарну допомогу для задоволення потреб енергетики України, яка необхідна для термінового відновлення електро- та/або газопостачання після терористичних ракетних ударів росії по українським об’єктам критичної інфраструктури.

Крім цього, Комітет взяв до уваги Звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на реалізацію заходів з реабілітації та реадаптації постраждалих учасників Революції Гідності, антитерористичної операції та відсічі збройної агресії проти України. За результатами аудиту Рахункова палата зробила, зокрема, наступні висновки:

- Суттєві прогалини мала організація виконання Державної цільової програми і бюджетних програм, коштами яких фінансувалися заходи з реабілітації та реадаптації постраждалих учасників, що призвело до численних порушень бюджетного законодавства і нерезультативного та неекономного використання бюджетних коштів;

- Причиною переважної більшості виявлених аудитом порушень і нерезультативного, неекономного та з порушенням вимог законодавства використання коштів державного бюджету за КПКВК 1501040 у 2019-2022 роках є незабезпечення Мінветеранів ефективного внутрішнього контролю на усіх етапах виконання як бюджетної, так і Державної цільової програми.

Під час розгляду цього питання Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що вже працює над усуненням порушень, виявлених Рахунковою палатою за результатами аудиту. Зокрема, Міністерство планує підготувати проєкт Постанови КМУ «Про затвердження Державного стандарту надання послуг з психологічної допомоги ветеранам війни та прирівняним до них особам», а також підготувати стандарт надання послуг центрами соціально-психологічної реабілітації населення, які належать до сфери управління Мінветеранів.

Втім народні депутати висловилися за необхідність підняти питання відповідальності за виявлені Рахунковою палатою порушення і нерезультативне, неекономне та з порушенням вимог законодавства використання коштів державного бюджету. Рекомендації Комітету за підсумками розгляду Звіту Рахункової палати будуть затверджені найближчим часом.

Наступним питанням народні депутати розглянули доцільність включення до порядку денного сесії проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення національної системи кваліфікацій відповідно до актуальних потреб ринку праці та інших питань за реєстр. №9630. Законопроект пропонує створити Єдиний реєстр кваліфікацій (Класифікатор професій) шляхом об'єднання Національного класифікатора професій, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Реєстру кваліфікацій.

Пропонується також діджиталізація цього процесу та синхронізація з іншими базами даних.

Таким чином, процес обміну та доступу до інформації про професійні кваліфікації та посади буде швидким, прозорим та відповідатиме потребам ринку праці у реальному часі. Зазначалося, що даний законопроект є вкрай важливим для запровадження формування актуального попиту на працівників відповідних кваліфікацій роботодавцями та державою, що знижуватиме загальний рівень безробіття в країні та убезпечуватиме від неефективного використання коштів на державне замовлення. За підсумками обговорень Комітет рекомендував Верховній Раді України включити проект Закону №9630 до порядку денного сесії та прийняти його за наслідками розгляду в першому читанні за основу.

Щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та інших законодавчих актів України щодо уточнення порядку звільнення суддів у відставку та забезпечення їх утримання за реєстр. №9343, то Комітет вирішив відправити законопроект автору законодавчої ініціативи на доопрацювання. Про прийняте рішення буде повідомлено головний з опрацювання проекту Закону Комітет - Комітет Верховної Ради з питань правової політики.

Наостанок народні депутати проголосували за долучення голови Комітету Галини Третьякової до робочої групи над проектом Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань за реєстр. №7731 у якості співголови.

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