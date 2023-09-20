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Тричі притягувався за домашнє насильство: на Закарпатті апеляційний суд залишив у силі адміністративний арешт чоловіку

20:11, 20 вересня 2023
Суд першої інстанції визнав чоловіка винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення (домашнього насильства) та наклав на нього адміністративне стягнення у виді адміністративного арешту на 10 діб.
Тричі притягувався за домашнє насильство: на Закарпатті апеляційний суд залишив у силі адміністративний арешт чоловіку
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Закарпатський апеляційний суд залишив без зміни постанову суду першої інстанції щодо адміністративного арешту відносно чоловіка, який тричі притягувався за домашнє насильство. 

Суд розглянув апеляційну скаргу особи, яку визнано винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, на постанову судді Міжгірського районного суду Закарпатської області від 21 червня 2023 року.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 173-2 («Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування») КУпАП та наклав на нього адміністративне стягнення у виді адміністративного арешту на 10 діб, повідомляє пресслужба Закарпатського апеляційного суду. 

Уродженець Хустщини, окрім цього випадку, вже двічі притягувався до адміністративної відповідальності: у грудні 2022 року за ч. 2 ст. 173-2 КУпАП, з накладенням стягнення у вигляді штрафу 340 грн; у травні 2023 року за ч. 2 ст. 173-2 КУпАП – стягнення у виді громадських робіт на строк 50 годин (постанова суду невиконана).

У скарзі чоловік просить поновити строк на оскарження постанови, оскільки не брав участі у розгляді справи та зі змістом постанови ознайомився лише у липні 2023 року. Зазначає, що викладені у протоколі обставини не відповідають фактичним обставинам справи, оскільки між подружжям виникла сварка на побутовому рівні.

Заслухавши пояснення чоловіка та його захисниці, перевіривши матеріали про адміністративне правопорушення, дослідивши зібрані в справі докази, апеляційний суд постановив: апеляційну скаргу особи залишити без задоволення, постанову судді Міжгірського районного суду Закарпатської області від 21 червня 2023 року – без зміни.

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