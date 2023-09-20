Тричі притягувався за домашнє насильство: на Закарпатті апеляційний суд залишив у силі адміністративний арешт чоловіку

Суд першої інстанції визнав чоловіка винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення (домашнього насильства) та наклав на нього адміністративне стягнення у виді адміністративного арешту на 10 діб.

Закарпатський апеляційний суд залишив без зміни постанову суду першої інстанції щодо адміністративного арешту відносно чоловіка, який тричі притягувався за домашнє насильство.

Суд розглянув апеляційну скаргу особи, яку визнано винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, на постанову судді Міжгірського районного суду Закарпатської області від 21 червня 2023 року.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 173-2 («Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування») КУпАП та наклав на нього адміністративне стягнення у виді адміністративного арешту на 10 діб, повідомляє пресслужба Закарпатського апеляційного суду.

Уродженець Хустщини, окрім цього випадку, вже двічі притягувався до адміністративної відповідальності: у грудні 2022 року за ч. 2 ст. 173-2 КУпАП, з накладенням стягнення у вигляді штрафу 340 грн; у травні 2023 року за ч. 2 ст. 173-2 КУпАП – стягнення у виді громадських робіт на строк 50 годин (постанова суду невиконана).

У скарзі чоловік просить поновити строк на оскарження постанови, оскільки не брав участі у розгляді справи та зі змістом постанови ознайомився лише у липні 2023 року. Зазначає, що викладені у протоколі обставини не відповідають фактичним обставинам справи, оскільки між подружжям виникла сварка на побутовому рівні.

Заслухавши пояснення чоловіка та його захисниці, перевіривши матеріали про адміністративне правопорушення, дослідивши зібрані в справі докази, апеляційний суд постановив: апеляційну скаргу особи залишити без задоволення, постанову судді Міжгірського районного суду Закарпатської області від 21 червня 2023 року – без зміни.

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