Трижды привлекался за домашнее насилие: на Закарпатье апелляционный суд оставил в силе административный арест мужчине

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения (домашнего насилия) и наложил на него административное взыскание в виде административного ареста на 10 суток.

Закарпатский апелляционный суд оставил без изменения постановление суда первой инстанции по административному аресту в отношении мужчины, который трижды привлекался за домашнее насилие.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу лица, признанного виновным в совершении административного правонарушения, на постановление судьи Межгорского районного суда Закарпатской области от 21 июня 2023 года.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 173-2 («Совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания») КУоАП и наложил на него административное взыскание в виде административного ареста на 10 суток, сообщает пресс-служба Закарпатского апелляционного суда.

Уроженец Хустщины, кроме этого случая, уже дважды привлекался к административной ответственности: в декабре 2022 по ч. 2 ст. 173-2 КУоАП, с наложением взыскания в виде штрафа 340 грн; в мае 2023 по ч. 2 ст. 173-2 КУоАП – взыскание в виде общественных работ сроком 50 часов (постановление суда неисполнено).

В жалобе мужчина просит возобновить срок обжалования постановления, поскольку не принимал участия в рассмотрении дела и с содержанием постановления ознакомился только в июле 2023 года. Отмечает, что изложенные в протоколе обстоятельства не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поскольку между супругами возникла ссора на бытовом уровне.

Заслушав объяснения мужчины и его защитницы, проверив материалы об административном правонарушении, исследовав собранные по делу доказательства, апелляционный суд постановил: апелляционную жалобу лица оставить без удовлетворения, постановление судьи Межгорского районного суда Закарпатской области от 21 июня 2023 - без изменения.

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