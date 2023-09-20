На Николаевщине бывший летчик с приспешниками сливали российской игре информацию о военных объектах и ВСУ

СБУ обезвредила агентурную сеть российской игры, которая действовала на оборонном заводе Николаевской области.

Источник фото: СБУ

Ликвидирована агентурная сеть, которая действовала на Николаевщине и была направлена на сбор и передачу информации о военных объектах, вооружении и военной технике, а также расположение Вооруженных Сил Украины. Трое подозреваемых, жители г. Николаева и житель г. Очакова, оказывали помощь государству-агрессору и действовали по заданию куратора, который был представителем пророссийски настроенных сил, – сообщает Офис Генерального прокурора.

Один из подозреваемых, бывший военный летчик и сейчас работник одного из оборонных предприятий, активно сотрудничал с представителем государства-агрессора и предоставлял информацию о военных объектах и расположении ВСУ. Он собирал и анализировал сведения с возможностью идентификации на местности. Для этого он создал агентурную сеть из единомышленников, включая работника одного из департаментов городского совета, заместителя руководителя благотворительного фонда и других.

Организатор сети, который имел доступ к информации с грифом "Секретно", передавал представителю государства-агрессора конфиденциальные данные о технике, ремонтные мощности, запчасти, контракты и другую важную информацию.

Подозреваемые взвешенно применяли оперативные псевдонимы и обменивались информацией только при личных встречах на открытой местности.

Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, и расследование этого дела продолжается.

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