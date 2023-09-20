На Миколаївщині колишній льотчик з поплічниками зливали російському гру інформацію про військові об'єкти та ЗСУ

СБУ знешкодила агентурну мережу російського гру, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини.

Джерело фото: СБУ

Ліквідовано агентурну мережу, що діяла на Миколаївщині та була спрямована на збір і передачу інформації про військові об’єкти, озброєння та військову техніку, а також розташування Збройних Сил України. Троє підозрюваних, мешканці м. Миколаєва та мешканцю м. Очакова, надавали допомогу державі-агресору та діяли на завдання куратора, який був представником проросійсько налаштованих сил, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Один із підозрюваних, колишній військовий льотчик та наразі працівник одного з оборонних підприємств, активно співпрацював з представником держави-агресора та надавав інформацію про військові об'єкти та розташування ЗСУ. Він збирав та аналізував відомості з можливістю ідентифікації на місцевості. Для цього він створив агентурну мережу з однодумців, включаючи працівника одного з департаментів міської ради, заступницю керівника благодійного фонду та інших.

Організатор мережі, який мав доступ до інформації з грифом «Таємно», передавав представнику держави-агресора конфіденційні дані про техніку, ремонтні потужності, запчастини, контракти та іншу важливу інформацію.

Підозрювані виважено застосовували оперативні псевдоніми та обмінювалися інформацією тільки при особистих зустрічах на відкритій місцевості.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, і розслідування цієї справи продовжується.

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