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НАЗК вдруге пропонує Кабміну затвердити план заходів щодо усунення корупції при перетині кордону

12:40, 20 вересня 2023
Агентство підготувало нові правила перетину кордону.
НАЗК вдруге пропонує Кабміну затвердити план заходів щодо усунення корупції при перетині кордону
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Національне агентство з питань запобігання корупції подало на розгляд Уряду проект розпорядження Кабміну «Про затвердження плану заходів щодо усунення корупційних ризиків під час виїзду громадян України за межі України в умовах правового режиму воєнного стану». Про це повідомляє НАЗК.

НАЗК зазначає, що вже подавало аналогічний проект розпорядження на розгляд Уряду за результатами засідання РНБО, яке відбулося 11 серпня. Уряд повернув без пояснень проект з додатками.

План заходів спрямований на:

  • врегулювання обмеження права чоловіків віком від 18 до 60 років на виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану;
  • формування вичерпного переліку підстав, за яких в умовах воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років надається право на виїзд за межі України та документів, що підтверджують наявність таких підстав;
  • унормування процедури виїзду за межі України водіїв, які перевозять медичні вантажі та гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ з використанням технічних засобів системи «Шлях»;
  • унормування питань функціонування та ведення системи «Шлях» (зокрема, забезпечення електронної взаємодії системи «Шлях» з інформаційними системами інших органів державної влади);
  • надання уповноваженим службовим особам Держприкордонслужби права доступу до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • контроль за дотриманням органами державної влади, підприємствами та організаціями вимог законодавства під час підтвердження підстав виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України, а також дотримання ними мети, строків та умов виїзду;
  • контроль за прийняттям рішень про виїзд за межі України водіїв, які перевозять медикаменти та гуманітарну допомогу для потреб Сил оборони та населення.

«Нагадаємо, через значний суспільний резонанс, що супроводжувався численними скандалами, НАЗК ще у 2022 році здійснило ретельний аналіз процесів перетину кордону, виявило низку схем і корупційних ризиків, недоліки й прогалини в законодавчому регулюванні та запропонувало рішення для їх усунення. Дослідженню передувала координаційна міжвідомча нарада 10 серпня 2022 року під головуванням Генерального прокурора України», — додали в НАЗК.

Раніше ми писали, що НАЗК підготувало нові правила перетину кордону.

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