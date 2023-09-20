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  1. Суд інфо

З 1 жовтня суди переходять на онлайн-оформлення вихідної поштової кореспонденції: нагадування

11:55, 20 вересня 2023
Із жовтня суди повністю переходять на онлайн-оформлення вихідної поштової кореспонденції, що, в свою чергу, передбачає автоматичне формування всіх згрупованих реєстрів поштових відправлень.
З 1 жовтня суди переходять на онлайн-оформлення вихідної поштової кореспонденції: нагадування
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Східний апеляційний господарський суд нагадує, що з 1 жовтня 2023 року суди повністю переходять на онлайн-оформлення вихідної поштової кореспонденції, що, в свою чергу, передбачає автоматичне формування всіх згрупованих реєстрів поштових відправлень.

У зв’язку з цим, суд звертає увагу на таке.

Адміністратором ЄСІТС реалізовано функціонал взаємодії між автоматизованою системою документообігу суду та програмним забезпеченням АТ «Укрпошта». Відтак, оформлення реєстрів поштових відправлень автоматично згенеровується спеціальною програмою Укрпошти, обов’язковими умовами якої є наявність:

  • «ЄДРПОУ» (для юридичних осіб) та «РНОКПП» (для фізичних осіб) за його наявності або номера і серії паспорта для фізичних осіб - громадян України;
  • «Найменування» учасників справи.

Таким чином, при формуванні відправлення обов’язково мають бути заповнені поля в картці на особу «ЄДРПОУ/ІПН» та «Найменування».

Враховуючи зазначене, просимо дотримуватися форми і змісту документів при зверненні до суду, а саме статей 162, 258 Господарського процесуального кодексу України. Оскільки, недотримання вказаних вимог є підставою для винесення судом ухвали про залишення поданих документів без руху.

В іншому випадку, у суду буде відсутня можливість належного повідомлення учасників судового процесу.

Нагадаємо, з 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети.

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