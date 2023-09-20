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С 1 октября суды переходят на онлайн-оформление исходящей почтовой корреспонденции: напоминание

11:55, 20 сентября 2023
С октября суды полностью переходят на онлайн-оформление исходящей почтовой корреспонденции, что, в свою очередь, предусматривает автоматическое формирование всех сгруппированных реестров почтовых отправлений.
С 1 октября суды переходят на онлайн-оформление исходящей почтовой корреспонденции: напоминание
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Восточный апелляционный хозяйственный суд напоминает, что с 1 октября 2023 года суды полностью переходят на онлайн оформление исходящей почтовой корреспонденции, что, в свою очередь, предусматривает автоматическое формирование всех сгруппированных реестров почтовых отправлений.

В связи с этим, суд обращает внимание на следующее.

Администратором ЕСИТС реализован функционал взаимодействия между автоматизированной системой документооборота суда и программным обеспечением АО «Укрпочта». Следовательно, оформление реестров почтовых отправлений автоматически сгенерируется специальной программой Укрпочты, обязательными условиями которой является:

  • «ЕГРПОУ» (для юридических лиц) и «РНОКПП» (для физических лиц) при его наличии или номера и серии паспорта для физических лиц - граждан Украины;
  • «Наименование» участников дела.

Таким образом, при формировании отправки обязательно должны быть заполнены поля в карточке на лицо «ЕГРПОУ/ИНН» и «Наименование».

Учитывая указанное, просим соблюдать форму и содержание документов при обращении в суд, а именно статей 162, 258 Хозяйственного процессуального кодекса Украины. Поскольку несоблюдение указанных требований является основанием для вынесения судом определения об оставлении поданных документов без движения.

В противном случае, у суда будет отсутствовать возможность надлежащего уведомления участников судебного процесса.

Напомним, с 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты.

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