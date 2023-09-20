Смертельное ДТП с участием автобуса в Австрии: среди пассажиров есть украинцы

В Австрии произошло ДТП с международным пассажирским автобусом, в результате которого погиб один человек, десятки пассажиров травмированы.

Источник фото: Apa.at

Во вторник утром автобус с международными пассажирами попал в аварию в каринтийском районе Санкт-Файт-ан-дер-Глан в Австрии. По данным полиции, погибла 19-летняя жительница Верхней Австрии, и еще примерно 20 пассажиров получили ранения. Большинство пострадавших были госпитализированы в больницу Фризаха, а одну тяжелораненую немку доставили в клинику Клагенфурта, – сообщает Apa.at.

Авария произошла около 4:45 утра, когда двухэтажный автобус с 40 пассажирами и двумя водителями, направлявшийся в Триест, выехал за пределы проезжей части Friesacher Bundesstrasse (B317), перевернулся через ограждение и остановился на боку. Пассажиры автобуса происходили из нескольких стран, включая Австрию, Словению, Италию, Германию и Украину.

По предварительной информации, отрицательный результат алкотеста показался у водителей автобуса. Опрос на месте аварии еще не завершен, и расследование продолжается.

После аварии спасательные бригады, включая пожарную охрану, были немедленно привлечены к ликвидации последствий и оказанию помощи раненым. Несколько пожарных подразделений местной пожарной охраны участвовали в этих операциях и помогали пассажирам выбраться из автобуса и транспортировать пострадавших в больницы.

Детали относительно причин аварии пока остаются неизвестными, расследование продолжается.

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