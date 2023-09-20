В G7 предполагают, что война рф против Украины будет продолжаться еще 6-7 лет, — СМИ

Это гораздо дольше, чем предполагали западные чиновники в начале 2023 года.

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По мнению США и представителей стран G7, война россии в Украине может длиться еще 6-7 лет и что союзники должны распланировать финансы на такой срок, чтобы продолжать поддержку. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты и их союзники по G7 считают, что боевые действия в Украине могут затянуться на неопределенный срок. Эта вероятность закладывается в военное и финансовое планирование на предстоящие годы.

По мнению высокопоставленного чиновника из Европы, война не закончится в течение следующих 6-7 лет.

Еще в январе 2023 года высказывания западных чиновников по этому поводу были другими, однако якобы медленный прогресс в контрнаступлении за последние несколько месяцев смягчил их ожидания, как отметили журналисты.

«Представители G7 обсудили мрачную перспективу во время обеда в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в понедельник вечером и согласились, что конфликт, вероятно, будет продолжаться в среднесрочной или долгосрочной перспективе», — заявил анонимный чиновник из Государственного департамента США.

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