У G7 припускають, що війна рф проти України триватиме ще 6-7 років, — ЗМІ

Це набагато довше, ніж припускали західні чиновники на початку 2023 року.

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На думку США та представників країн G7, війна рф в Україні може тривати ще 6-7 років і що союзники мають розплановувати фінанси на такий термін, щоб продовжувати підтримку. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що Сполучені Штати Америки та їхні союзники по G7 вважають, що бойові дії в Україні можуть затягнутися на невизначений термін. Ця ймовірність закладається у військове та фінансове планування на майбутні роки.

На думку високопоставленого чиновника з Європи війна не закінчиться протягом наступних 6-7 років.

Ще в січні 2023 року висловлювання західних чиновників з цього приводу були іншими, проте нібито повільний прогрес у контрнаступі протягом останніх кількох місяців пом'якшив їхні очікування, як зазначили журналісти.

«Представники G7 обговорили похмуру перспективу під час обіду в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у понеділок ввечері і погодилися, що конфлікт, імовірно, ще триватиме в середньостроковій або довгостроковій перспективі», — заявив анонімний чиновник із Державного департаменту США.

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