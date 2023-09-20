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  1. У світі

Смертельна ДТП за участі автобуса в Австрії: серед пасажирів є українці

17:21, 20 вересня 2023
В Австрії сталася ДТП з міжнародним пасажирським автобусом, в наслідок якої загинула одна людина, десятки пасажирів травмовані.
Смертельна ДТП за участі автобуса в Австрії: серед пасажирів є українці
Джерело фото: Apa.at
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У вівторок вранці автобус з міжнародними пасажирами потрапив у аварію у каринтійському районі Санкт-Файт-ан-дер-Глан в Австрії. За даними поліції, загинула 19-річна жителька Верхньої Австрії, і ще приблизно 20 пасажирів отримали поранення. Більшість постраждалих були госпіталізовані в лікарню Фрізах, а одну важкопоранену німкеню доставили в клініку Клагенфурта, – повідомляє Apa.at.

Аварія сталася близько 4:45 ранку, коли двоповерховий автобус із 40 пасажирами та двома водіями, що прямував до Трієста, виїхав за межі проїжджої частини Friesacher Bundesstrasse (B317), перекинувся через огорожу та зупинився на боці. Пасажири автобуса походили з кількох країн, включаючи Австрію, Словенію, Італію, Німеччину та Україну.

За попередньою інформацією, негативний результат алкотесту показався у водіїв автобуса. Опитування на місці аварії ще не завершено, і розслідування триває.

Після аварії рятувальні бригади, включаючи пожежну охорону, були негайно залучені до ліквідації наслідків і надання допомоги пораненим. Декілька пожежних підрозділів місцевої пожежної охорони брали участь у цих операціях і допомагали пасажирам вибратися з автобуса та транспортувати постраждалих до лікарень.

Деталі щодо причин аварії поки що залишаються невідомими, розслідування продовжується.

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