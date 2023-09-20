НАПК во второй раз предлагает Кабмину утвердить план мер по устранению коррупции при пересечении границы

Агентство подготовило новые правила пересечения границы.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подало на рассмотрение правительства проект распоряжения Кабмина «Об утверждении плана мер по устранению коррупционных рисков при выезде граждан Украины за пределы Украины в условиях правового режима военного положения». Об этом сообщает НАПК.

НАПК отмечает, что уже подавало аналогичный проект распоряжение на рассмотрение Правительства по результатам заседания СНБО, которое состоялось 11 августа. Правительство вернуло без объяснений проект с приложениями.

План мероприятий направлен на:

урегулирование ограничения права мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на выезд за пределы Украины в условиях правового режима военного положения;

формирование исчерпывающего перечня оснований, по которым в условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет предоставляется право на выезд за пределы Украины и документов, подтверждающих наличие таких оснований;

нормирование процедуры выезда за пределы Украины водителей, перевозящих медицинские грузы и гуманитарную помощь для нужд ВСУ с использованием технических средств системы «Путь»;

нормирование вопросов функционирования и ведения системы «Путь» (в частности, обеспечение электронного взаимодействия системы «Путь» с информационными системами других органов государственной власти);

предоставление уполномоченным должностным лицам Госпогранслужбы права доступа к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов;

контроль за соблюдением органами государственной власти, предприятиями и организациями требований законодательства при подтверждении оснований выезда мужчин от 18 до 60 лет за пределы Украины, а также соблюдение ими целей, сроков и условий выезда;

контроль за принятием решений о выезде за пределы Украины водителей, перевозящих медикаменты и гуманитарную помощь для нужд сил обороны и населения.

«Напомним, из-за значительного общественного резонанса, сопровождавшегося многочисленными скандалами, НАПК еще в 2022 году осуществило тщательный анализ процессов пересечения границы, выявило ряд схем и коррупционных рисков, недостатки и пробелы в законодательном регулировании и предложило решение для их устранения. Исследованию предшествовало координационное межведомственное совещание 10 августа 2022 под председательством Генерального прокурора Украины», — добавили в НАПК.

Ранее мы писали, что НАПК подготовило новые правила пересечения границы.

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