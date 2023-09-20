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Ембарго на агропродукцію: Українські аграрії вимагають від Уряду додаткових заходів проти Польщі, Угорщини та Словаччини

12:22, 20 вересня 2023
ВАР закликає Кабмін вжити рішучих дій стосовно Польщі, Угорщини та Словаччини, які продовжують заборону на імпорт української агропродукції.
Ембарго на агропродукцію: Українські аграрії вимагають від Уряду додаткових заходів проти Польщі, Угорщини та Словаччини
Джерело фото: hvylya.net
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Всеукраїнська Аграрна Рада висловлює протест проти продовження ембарго на українську аграрну продукцію в односторонньому порядку країнами Європейського Союзу, такими як Польща, Угорщина та Словаччина. ВАР вважає це рішення неприпустимим і закликає уряд України вжити рішучих заходів для захисту інтересів українських аграріїв. Про це повідомляє Всеукраїнська аграрна рада (ВАР).

У зв'язку з цим, ВАР підтримує позови Міністерства економіки України до Світової організації торгівлі стосовно обмеження вільної торгівлі з боку цих трьох країн. Окрім цього, ВАР закликає уряд України розглянути можливість застосування додаткових контрзаходів проти вказаних країн, які продовжують обмежувати імпорт та транзит української аграрної продукції.

Важливо відзначити, що окремі країни ЄС не тільки обмежують імпорт українських товарів, але також заважають їхньому транзиту через їхні території, застосовуючи різноманітні бюрократичні перешкоди.

Поряд з цим, країни Європейського Союзу посилюють перелік заборонених товарів, розширюючи ембарго на імпорт української аграрної продукції. Наприклад, Угорщина вводить заборону на 25 видів продукції, а Польща розширює список обмежень, включаючи борошно та корми.

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