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  1. В Україні

$10 000 за переведення військового до небойового підрозділу: повідомлено про підозру співробтітнику Одеського військкомату

17:56, 21 вересня 2023
За хабар він пообіцяв «допомогти» жінці у переведенні її племінника до іншого небойового підрозділу, визнання його непридатним до проходження військової служби та подальшого звільнення.
$10 000 за переведення військового до небойового підрозділу: повідомлено про підозру співробтітнику Одеського військкомату
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Військовослужбовцю Одеського військкомату, який вимагав 10 тисяч доларів за переведення до небойового підрозділу, повідомлено про підозру. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю Одеського РТЦК та СП за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, наприкінці червня 2023 року він вимагав та одержав від громадянки 10 000 доларів неправомірної вигоди.

«За ці кошти пообіцяв «допомогти» у прийнятті позитивного рішення щодо переведення її племінника – діючого військовослужбовця до іншого небойового підрозділу, визнання його непридатним до проходження військової служби та подальшого звільнення», — зазначили в ОГП.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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