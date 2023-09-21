$10 000 за переведення військового до небойового підрозділу: повідомлено про підозру співробтітнику Одеського військкомату

За хабар він пообіцяв «допомогти» жінці у переведенні її племінника до іншого небойового підрозділу, визнання його непридатним до проходження військової служби та подальшого звільнення.

Військовослужбовцю Одеського військкомату, який вимагав 10 тисяч доларів за переведення до небойового підрозділу, повідомлено про підозру. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю Одеського РТЦК та СП за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, наприкінці червня 2023 року він вимагав та одержав від громадянки 10 000 доларів неправомірної вигоди.

«За ці кошти пообіцяв «допомогти» у прийнятті позитивного рішення щодо переведення її племінника – діючого військовослужбовця до іншого небойового підрозділу, визнання його непридатним до проходження військової служби та подальшого звільнення», — зазначили в ОГП.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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