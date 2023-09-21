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  1. В Украине

$10 000 за перевод военного в небоевое подразделение: сообщено о подозрении сотруднику Одесского военкомата

17:56, 21 сентября 2023
За взятку он пообещал «помочь» женщине в переводе ее племянника в другое небоевое подразделение, признание его непригодным к прохождению военной службы и дальнейшему освобождению.
$10 000 за перевод военного в небоевое подразделение: сообщено о подозрении сотруднику Одесского военкомата
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Военнослужащий Одесского военкомата, который требовал 10 тысяч долларов за перевод в небоевое подразделение, сообщен о подозрении. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«При процессуальном руководстве прокуроров Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона доложено о подозрении военнослужащему Одесского РТЦК и СП по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в конце июня 2023 г. он требовал и получил от гражданки 10 000 долларов неправомерной выгоды.

«За эти средства пообещал «помочь» в принятии положительного решения о переводе ее племянника – действующего военнослужащего в другое небоевое подразделение, признание его непригодным к прохождению военной службы и дальнейшему увольнению», — отметили в ОГП.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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