1 января завершается действие льгот на ввоз дронов, тепловизоров и раций: сроки и список товаров хотят обновить

Волонтеров и военных призывали направлять предложения по обновлению действующего перечня льготных товаров для обороны и сроков действия льгот на импорт.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев обратился к волонтерам и военным и призвал их направлять предложения для обновления действующего перечня льготных товаров для обороны и сроков действия льгот на импорт.

Он напомнил, что 1 января 2024 года завершается действие льгот по уплате таможенных платежей при импорте дронов, тепловизоров, раций и антидроновых ружей.

«Но война продолжается, и в условиях, когда враг прибегает к очередным ночным ракетным атакам, мы просто не имеем морального права опускать руки или убавлять объемы поддержки наших ВСУ!

Поэтому обращаемся к волонтерам и военным по поводу предложений для обновления действующего перечня льготных товаров для обороны и сроков действия льгот на импорт. Речь идет о действующих п. 92 подраздела 2 раздела XX ПК и п. 9-24 раздела XXI ТК», - отметил он.

Также Гетманцев добавил, что в комитете будет создана рабочая группа. Предложения по персональному составу или тексту закона нужно посылать в комитет или ему лично.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал законы, разрешающие ввоз запчастей для дронов без уплаты НДС и пошлины.

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