Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Авторы законопроекта об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр объяснили его необходимость

Законопроект предусматривает, что персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.

НАПК не будет проверять основания приобретения квартир и авто до назначения чиновника на должность

Соответствующие изменения предусмотрены законом о возобновлении декларирования

Изменения в правилах отсрочки для мужчин, получающих второе образование - появился еще один законопроект

Право на отсрочку от мобилизации будет у соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования и впервые получают следующий уровень образования, если это уровень образования выше ранее полученного.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

Верховная Рада решит, что делать с судьями, которых рекомендовала уволить ВККС, но Высший совет правосудия с ней не согласился

Парламент рассмотрит вопрос судьбы судей, которых ВККС в свое время рекомендовала уволить из-за непрохождения квалификационного оценивания, но Высший совет правосудия на это не согласился.

  1. В Украине
  2. / Общество

Мобилизация: кто имеет право вручать повестки, кроме сотрудников ТЦК, разъяснение

09:30, 22 сентября 2023
В рамках проведения мобилизации повестку мужчинам могут вручать не только сотрудники военкоматов.
Мобилизация: кто имеет право вручать повестки, кроме сотрудников ТЦК, разъяснение
Фото: vinnitsa.info
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Стало известно, кто вправе вручать повестки военнообязанным, кроме представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом рассказала спикер Черкасского ТЦК и СП Алина Кривошея в интервью «Суспільному».

«Повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений», — пояснила она.

Как отметила представительница, поскольку законодательно не регламентировано, где именно представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должны вручать повестки, их могут выдать как по месту жительства, так и на улице или рабочем месте.

Напомним, Министерство обороны утвердило новый список болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

Кроме того, Минобороны нашло, как предотвратить фальшивые диагнозы ВВК: данные будут брать из электронной системы здравоохранения.

Еще мы писали, могут ли ограничить выезд женщин, которые станут на военный учет, и смогут ли наказать в случае, если они не станут на учет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Кулеша
    Лариса Кулеша
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Шейко
    Тетяна Шейко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Баргаміна
    Наталія Баргаміна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Володимир Гребенюк
    Володимир Гребенюк
    суддя Подільського районного суду міста Києва