Мобилизация: кто имеет право вручать повестки, кроме сотрудников ТЦК, разъяснение

В рамках проведения мобилизации повестку мужчинам могут вручать не только сотрудники военкоматов.

Фото: vinnitsa.info

Стало известно, кто вправе вручать повестки военнообязанным, кроме представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом рассказала спикер Черкасского ТЦК и СП Алина Кривошея в интервью «Суспільному».

«Повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений», — пояснила она.

Как отметила представительница, поскольку законодательно не регламентировано, где именно представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должны вручать повестки, их могут выдать как по месту жительства, так и на улице или рабочем месте.

Напомним, Министерство обороны утвердило новый список болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

Кроме того, Минобороны нашло, как предотвратить фальшивые диагнозы ВВК: данные будут брать из электронной системы здравоохранения.

Еще мы писали, могут ли ограничить выезд женщин, которые станут на военный учет, и смогут ли наказать в случае, если они не станут на учет.

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