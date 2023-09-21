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Хозяйственный суд Харьковской области сообщил о наличии вакантной должности

15:52, 21 сентября 2023
Хозяйственный суд Харьковской области ищет секретаря судебного заседания.
Хозяйственный суд Харьковской области сообщил о наличии вакантной должности
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Хозяйственный суд Харьковской области сообщил, что в суде есть вакантная должность государственной службы категории «В» (на период действия военного положения) - секретаря судебного заседания (на время отпуска до достижения ребенком трех (шести) лет. Об этом говорится в пресс-службе суда.

Должностной оклад – 6500 грн., с учетом Постановления Кабинета Министров Украины от 25 апреля 2023 г. № 391 – 9750 грн.

Обязательные требования:

- гражданство Украины.

- свободное владение государственным языком.

- высшее образование квалификационных уровней: «Бакалавр», «Специалист» или «Магистр» по специальности «Правоведение».

«Желательно: Опыт работы в должности секретаря судебного заседания.

Содержание должностных обязанностей:

- проверяет, кто из участников судебного процесса явился в судебное заседание, кто из участников судебного процесса участвует в судебном заседании в режиме видеоконференции, и докладывает об этом председательствующему;

- обеспечивает контроль за полной фиксацией судебного заседания техническими средствами и проведением судебного заседания в режиме видеоконференции;

- обеспечивает ведение протокола судебного заседания и составляет протоколы совершения отдельных процессуальных действий;

- обеспечивает оформление материалов дела;

- выполняет другие поручения судьи, касающиеся рассмотрения дела.

Для рассмотрения возможности занятия должностей необходимо заполнить резюме, перейдя по ссылке», - говорится в сообщении.

Заполненное резюме направить на электронную почту суда: [email protected] в срок до 01 октября 2023 (включительно) с указанием в теме письма: «Для отдела управления персоналом».

Лицам, направившим резюме и после проверки внесенных в него данных, будет определено, что они предварительно отвечают заявленным требованиям в срок до 06 октября 2023 г. будет направлено приглашение о времени для прибытия в суд вместе с документами необходимыми для прохождения собеседования.

Лицам, направившим резюме, но по внесенным в него данным, они не отвечают заявленным требованиям приглашения направляться не будут.

Ранее Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей.

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