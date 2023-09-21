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Господарський суд Харківської області повідомив про наявність вакантної посади

15:52, 21 вересня 2023
Господарський суд Харківської області шукає секретаря судового засідання.
Господарський суд Харківської області повідомив про наявність вакантної посади
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Господарському суду Харківської області повідомив, що у суді є вакантна посад державної служби категорії «В» (на період дії воєнного стану) - секретаря судового засідання (на час відпуски до досягнення дитиною трьох (шести) років. Про це йдеться у пресслужбі суду.

Посадовий оклад – 6500 грн., з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 391 – 9750 грн. 

Обов'язкові вимоги:

- Громадянство України.

- Вільне володіння державною мовою.

- Вища освіта кваліфікаційних рівнів: «Бакалавр», «Спеціаліст» або «Магістр» за спеціальністю «Правознавство». 

«Бажано: Досвід роботи на посаді секретаря судового засідання.

Зміст посадових обов’язків:

- Перевіряє, хто з учасників судового процесу з’явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, і доповідає про це головуючому;

- забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведенням судового засідання в режимі відеоконференції;

- забезпечує ведення протоколу судового засідання та складає протоколи вчинення окремих процесуальних дій;

- забезпечує оформлення матеріалів справи;

- виконує інші доручення судді, що стосуються розгляду справи.   

Для розгляду можливості зайняття посад необхідно заповнити резюме, перейшовши за посиланням», - сказано у повідомленні.

Заповнене резюме направити на електронну пошту суду: [email protected] у строк до 01 жовтня 2023 року (включно) з зазначенням в темі листа: «Для відділу управління персоналом».  

Особам, що направили резюме та після перевірки внесених до нього даних буде визначено, що вони попередньо відповідають заявленим вимогам у строк до 06 жовтня 2023 буде надіслане запрошення про час для прибуття до суду разом з документами необхідними для проходження співбесіди.

Особам, що направили резюме, але за внесеними в нього даними вони не відповідають заявленим вимогам запрошення надсилатися не будуть.

Нагадаємо, Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад.

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