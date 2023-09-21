Ще у чотирьох областях України записатися на практичний іспит з водіння тепер можна онлайн

Вже в 12 областях запустили онлайн-запис на практичні іспити для водіїв.

Джерело фото: Апостроф

З четверга, 21 вересня, відкривається доступ до онлайн запису на практичні іспити для майбутніх кермувальників ще в чотирьох областях України. Нововведення відбувається в рамках пілотного проєкту із забезпечення прозорих іспитів. Про це зазначили у Головному сервісному центрі МВС.

Відсьогодні у кожному з наступних закладів є можливість онлайн взяти талон е-запису на практичний іспит:

Хмельницький - м. Хмельницький, м. Кам’янець-Подільський

Черкаський - м. Черкаси, м. Умань

Полтавський - м. Полтава, м. Кременчук, м. Лубни

Чернігівський - м. Чернігів, м. Прилуки

Наголошується, що у класах для теоретичних іспитів у сервісних центрах МВС є системи аудіо- та відеофіксації, які унеможливлюють існування «сліпих зон». Авто для складання іспитів поки однієї з категорій — категорії В — обладнані трекерами та мікрофонами, щоб також звести можливість виникнення спірних питань до нуля.

Нагадаємо, перші етапи реалізовані у Львівській, Київській, Одеській, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Кіровоградській та Сумській областях.

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