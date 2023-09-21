Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Цивільних дружин загиблих військових, які намагаються встановити факт проживання однією сім’єю, відіслали судитися до адмінсудів – але адмінсуди вважають, що це не їх юрисдикція

В Україні назріває проблема в судових справах щодо встановлення факту проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем: адмінсуди вважають, що постанова КЦС Верховного Суду не може підмінити собою норми процесуального закону, і чекають позиції Великої Палати.

Слідчий ДБР вилучив в суді протокол огляду місця події, але забув повернути його в суд

В Хортицькому райсуді Запоріжжя тепер не знають, що робити з кримінальною справою далі.

Верховна Рада внесла зміни до закону про національні меншини

Зокрема, закон передбачає строкові обмеження прав національних меншин, які ідентифікують свою приналежність за етнічним походженням із державою, що визнана державою-агресором.

Парламент схвалив законопроект про обмеження ставок мікрокредитувальників для захисту найуразливішої категорії споживачів від високоризикового кредитування

Законопроект передбачає максимальний розмір денної процентної ставки за споживчим кредитом у розмірі 1%.

Сутінки Судової охорони: про які проблеми розповів колишній керівник Служби судової охорони

Віктор Мороз розповів, що відбувалося в Судовій охороні у 2022-2023 роках.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Слідчий ДБР вилучив в суді протокол огляду місця події, але забув повернути його в суд

14:09, 21 вересня 2023
В Хортицькому райсуді Запоріжжя тепер не знають, що робити з кримінальною справою далі.
Слідчий ДБР вилучив в суді протокол огляду місця події, але забув повернути його в суд
Джерело фото: pravda.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Колегія суддів Хортицького районного суду міста Запоріжжя 19 вересня 2023 року звернулася до Вищої ради правосуддя з повідомленням про проблему, що виникла під час розгляду кримінальної справи.

Як розповіли судді Світлана Ширіна, Лілія Салтан та Антон Котляр в провадженні колегії суддів перебуває кримінальна справа по обвинуваченню за ч. 2 ст. 15 п. 6. ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу.

13 січня 2023 року слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління (з дислокацією у місті Запоріжжя) Державного бюро розслідувань вилучив з матеріалів зазначеного кримінального провадження оригінал протоколу огляду місця події.  

Вилучення оригіналу протоколу відбулося на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення) Кримінального кодексу.

11 травня колегія суддів Хортицького райсуду Запоріжжя звернулася до ТУ ДБР з проханням повернути оригінал протоколу огляду місця події у суд.

Втім, станом на 19 вересня 2023 року вилучений оригінал протоколу так і не був повернутий до Хортицького районного суду. Відповіді на запит суду у ТУ ДБР також не надали.

Тепер свою оцінку зазначеним подіям має надати Вища рада правосуддя.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області