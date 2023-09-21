Слідчий ДБР вилучив в суді протокол огляду місця події, але забув повернути його в суд

В Хортицькому райсуді Запоріжжя тепер не знають, що робити з кримінальною справою далі.

Джерело фото: pravda.com

Колегія суддів Хортицького районного суду міста Запоріжжя 19 вересня 2023 року звернулася до Вищої ради правосуддя з повідомленням про проблему, що виникла під час розгляду кримінальної справи.

Як розповіли судді Світлана Ширіна, Лілія Салтан та Антон Котляр в провадженні колегії суддів перебуває кримінальна справа по обвинуваченню за ч. 2 ст. 15 п. 6. ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу.

13 січня 2023 року слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління (з дислокацією у місті Запоріжжя) Державного бюро розслідувань вилучив з матеріалів зазначеного кримінального провадження оригінал протоколу огляду місця події.

Вилучення оригіналу протоколу відбулося на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення) Кримінального кодексу.

11 травня колегія суддів Хортицького райсуду Запоріжжя звернулася до ТУ ДБР з проханням повернути оригінал протоколу огляду місця події у суд.

Втім, станом на 19 вересня 2023 року вилучений оригінал протоколу так і не був повернутий до Хортицького районного суду. Відповіді на запит суду у ТУ ДБР також не надали.

Тепер свою оцінку зазначеним подіям має надати Вища рада правосуддя.

Автор В’ячеслав Хрипун

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