У ЗСУ підтвердили ураження військового аеродрому окупантів поблизу міста Саки у Криму

Сили оборони завдали комбінованого удару по аеродрому російських окупантів.

В ніч на 21 вересня Сили оборони України завдали комбінованого удару по військовому аеродрому рф поблизу міста Саки в окупованому Криму. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Військові не стали уточнювати результати удару, але в ЗМІ пишуть, що на цьому аеродромі було не менше 12 бойових літаків, а також ПЗРК «Панцир». Крім того, була розташована російська база підготовки операторів БПЛА «Mojaher».

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