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Цивільних дружин загиблих військових, які намагаються встановити факт проживання однією сім’єю, відіслали судитися до адмінсудів – але адмінсуди вважають, що це не їх юрисдикція

В Україні назріває проблема в судових справах щодо встановлення факту проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем: адмінсуди вважають, що постанова КЦС Верховного Суду не може підмінити собою норми процесуального закону, і чекають позиції Великої Палати.

Слідчий ДБР вилучив в суді протокол огляду місця події, але забув повернути його в суд

В Хортицькому райсуді Запоріжжя тепер не знають, що робити з кримінальною справою далі.

Верховна Рада внесла зміни до закону про національні меншини

Зокрема, закон передбачає строкові обмеження прав національних меншин, які ідентифікують свою приналежність за етнічним походженням із державою, що визнана державою-агресором.

Парламент схвалив законопроект про обмеження ставок мікрокредитувальників для захисту найуразливішої категорії споживачів від високоризикового кредитування

Законопроект передбачає максимальний розмір денної процентної ставки за споживчим кредитом у розмірі 1%.

Сутінки Судової охорони: про які проблеми розповів колишній керівник Служби судової охорони

Віктор Мороз розповів, що відбувалося в Судовій охороні у 2022-2023 роках.

  1. В Україні

Єдиний реєстр юридичних осіб працюватиме нестабільно: коли та чому

14:49, 21 вересня 2023
Відбудуться планові технічні роботи.
Єдиний реєстр юридичних осіб працюватиме нестабільно: коли та чому
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Із 00:00 21 вересня до 01:00 22 вересня будуть проводитись планові технічні роботи з обслуговування програмного забезпечення сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (API ЄДР). Про це повідомляє ДП «Національні інформаційні системи».

«У зв’язку з чим, у вказаний період робота Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, може бути нестабільною.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що в Автоматизованій системі виконавчого провадження запроваджено новий сервіс.

Також оновлено програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: до рішення про відмову в держреєстрації прав додано нову підставу.

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