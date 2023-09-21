Єдиний реєстр юридичних осіб працюватиме нестабільно: коли та чому

Відбудуться планові технічні роботи.

Із 00:00 21 вересня до 01:00 22 вересня будуть проводитись планові технічні роботи з обслуговування програмного забезпечення сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (API ЄДР). Про це повідомляє ДП «Національні інформаційні системи».

«У зв’язку з чим, у вказаний період робота Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, може бути нестабільною.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що в Автоматизованій системі виконавчого провадження запроваджено новий сервіс.

Також оновлено програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: до рішення про відмову в держреєстрації прав додано нову підставу.

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