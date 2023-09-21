Единый реестр юридических лиц будет работать нестабильно: когда и почему

Пройдут плановые технические работы.

С 00:00 21 сентября по 01:00 22 сентября будут проводиться плановые технические работы по обслуживанию программного обеспечения сервисной услуги в форме прикладного программного интерфейса Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (API ЕГР). Об этом сообщает ГП «Национальные информационные системы».

«В связи с чем, в указанный период работа Единых и Государственных реестров, создание и обеспечение функционирования которых входит в компетенцию Министерства юстиции Украины, может быть нестабильной.

Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Автоматизированной системе исполнительного производства введен новый сервис.

Также обновлено программное обеспечение Государственного реестра прав на недвижимое имущество: к решению об отказе в госрегистрации прав добавлено новое основание.

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