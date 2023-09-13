У Автоматизованій системі виконавчого провадження запроваджено новий сервіс

Користувачі АСВП зможуть здійснювати пошук в Системі та отримувати інформацію щодо наявності виконавчих проваджень у відповідності до критеріїв пошуку.

ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що було запроваджено надання сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Автоматизованої системи виконавчого провадження (Система) «Відомості про виконавчі провадження».

Новий сервіс дає можливість відповідним користувачам здійснювати пошук в Системі та отримувати інформацію щодо наявності виконавчих проваджень у відповідності до критеріїв пошуку.

«Розроблена ДП «НАІС» редакція договору про надання вищезазначеної сервісної послуги є доступною для ознайомлення у рубриці «Реєстри» / підрубрика «АРІ реєстрів» / категорія «Автоматизована система виконавчого провадження / (Договір про надання сервісної послуги АРІ АСВП «Відомості про виконавчі провадження»)», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що виконавчі листи та інші виконавчі документи тепер можна пред’явити в електронній формі. Відсьогодні запустили сервіс надсилання сторонам електронних виконавчих документів, а також можливості їх пред’явлення до виконання в електронній формі.

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