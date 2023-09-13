В Автоматизированной системе исполнительного производства введен новый сервис

Пользователи АСИП смогут осуществлять поиск в Системе и получать информацию о наличии исполнительных производств в соответствии с критериями поиска.

ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что было введено предоставление сервисной услуги в форме прикладного программного интерфейса Автоматизированной системы исполнительного производства (Система) «Сведения об исполнительных производствах».

Новый сервис позволяет соответствующим пользователям осуществлять поиск в Системе и получать информацию о наличии исполнительных производств в соответствии с критериями поиска.

«Разработанная ГП «НАИС» редакция договора о предоставлении вышеупомянутой сервисной услуги доступна для ознакомления в рубрике «Регистры» /подрубрика «АРІ реестров» / категория «Автоматизированная система исполнительного производства / (Договор о предоставлении сервисной услуги АРИ АСПП «Сведения о исполнительной службе»)», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что исполнительные листы и другие исполнительные документы можно предъявить в электронной форме. Отныне запустили сервис отправки сторонам электронных исполнительных документов, а также возможности их предъявления к исполнению в электронной форме.

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