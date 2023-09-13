Как адвокату зарегистрировать электронный кабинет в ЕСИТС – видеоинструкция

Пошаговая видеоинструкция для адвокатов.

Источник фото: unba.org.ua

Тем адвокатам, которые до сих пор не имеют собственного электронного кабинета в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе, осталось чуть больше одного месяца, чтобы выполнить соответствующее требование закона.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины опубликовали пошаговую видеоинструкцию.

Электронный кабинет ЕСИТС – это персональный кабинет (вебсервис или другой пользовательский интерфейс) в подсистеме (модуле), с помощью которого лицу, прошедшему электронную идентификацию, предоставляется доступ к информации и сервисам Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы или ее отдельным подсистемам (модулям), в том числе возможность обмена (отправки и получения) документами (в том числе процессуальными документами, письменными и электронными доказательствами и т.п.) между судом и участниками судебного процесса, а также между участниками судебного процесса.

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