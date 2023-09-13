Як адвокату зареєструвати електронний кабінет в ЄСІТС – відеоінструкція

Покрокова відеоінструкція для адвокатів.

Джерело фото: unba.org.ua

Тим адвокатам, які досі не мають власного електронного кабінету в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, залишилося трохи більше одного місяця, аби виконати відповідну вимогу Закону.

В Національній асоціації адвокатів України опублікували покрокову відеоінструкцію.

Електронний кабінет ЄСІТС – це персональний кабінет (вебсервіс чи інший користувацький інтерфейс) у підсистемі (модулі), за допомогою якого особі, яка пройшла електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації та сервісів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або її окремих підсистем (модулів), у тому числі можливість обміну (надсилання та отримання) документами (в тому числі процесуальними документами, письмовими та електронними доказами тощо) між судом та учасниками судового процесу, а також між учасниками судового процесу.

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