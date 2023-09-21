Україна нанесла масований удар по аеродрому «Саки» у Криму, рф зазнала втрат, – ЗМІ

ЗСУ вдарили дронами та ракетами по аеродрому «Саки», де знаходилися бойові літаки та база підготовки операторів БПЛА.

В ніч на 21 вересня Служба безпеки та Військово-морські сили підтвердили масовану атаку на тимчасово окупований Крим. Ціллю став військовий аеродром «Саки», – повідомили джерела в СБУ, пише Суспільне Крим.

У міноборони рф заявили, що їх ППО знищила 19 безпілотників над півостровом.

Зазначається, що в момент атаки на летовищі знаходилося щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК «Панцирь». Крім того, була розташована російська база підготовки операторів БПЛА «Mojaher». Ці безпілотники росіяни використовують для координації власних повітряних атак, а також для нанесення ударів.

Для ураження ворога ЗСУ використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім – вдарили ракетами «Нептун».

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