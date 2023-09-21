Украина нанесла массированный удар по аэродрому «Саки» в Крыму, рф понесла потери, – СМИ

ВСУ ударили дронами и ракетами по аэродрому «Саки», где находились боевые самолеты и база подготовки операторов БПЛА.

В ночь на 21 сентября Служба безопасности и Военно-морские силы подтвердили массированную атаку на временно оккупированный Крым. Целью стал военный аэродром «Саки», – сообщили источники в СБУ, пишет «Суспільне Крим».

В минобороны рф заявили, что их ПВО уничтожила 19 беспилотников над полуостровом.

Отмечается, что в момент атаки на аэродроме находилось по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК «Панцирь». Кроме того, была расположена российская база подготовки операторов БПЛА «Mojaher». Эти беспилотники россияне используют для координации собственных воздушных атак, а также для нанесения ударов.

Для поражения врага ВСУ использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем – ударили ракетами «Нептун».

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