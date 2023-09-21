В ВСУ подтвердили поражение военного аэродрома оккупантов вблизи города Саки в Крыму

Силы обороны нанесли комбинированный удар по аэродрому российских оккупантов.

В ночь на 21 сентября Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по военному аэродрому вблизи города Саки в оккупированном Крыму. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Военные не стали уточнять результаты удара, но в СМИ пишут, что на этом аэродроме было не менее 12 боевых самолетов, а также ПЗРК «Панцирь». Кроме того, была расположена российская база подготовки операторов БПЛА «Mojaher».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.