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Следователь ГБР изъял в суде протокол осмотра места происшествия, но забыл вернуть его в суд

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Следователь ГБР изъял в суде протокол осмотра места происшествия, но забыл вернуть его в суд

14:09, 21 сентября 2023
В Хортицком райсуде Запорожья теперь не знают, что делать с уголовным делом дальше.
Следователь ГБР изъял в суде протокол осмотра места происшествия, но забыл вернуть его в суд
Источник фото: pravda.com
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Коллегия судей Хортицкого районного суда города Запорожья 19 сентября 2023 года обратилась в Высший совет правосудия с сообщением о проблеме, возникшей в ходе рассмотрения уголовного дела.

Как рассказали судьи Светлана Ширина, Лилия Салтан и Антон Котляр, в производстве коллегии судей находится уголовное дело по обвинению по ч. 2 ст. 15 п. 6. ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса. 

13 января 2023 года следователь Второго следственного отдела Территориального управления (с дислокацией в городе Запорожье) Государственного бюро расследований изъял из материалов указанного уголовного производства оригинал протокола осмотра места происшествия.

Изъятие оригинала протокола произошло на основании определения следственного судьи Коммунарского районного суда г. Запорожья о временном доступе к вещам и документам в уголовном производстве по ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения) Уголовного кодекса.

11 мая коллегия судей Хортицкого райсуда Запорожья обратилась в ТУ ДБР с просьбой вернуть оригинал протокола осмотра места происшествия в суд.

Впрочем, по состоянию на 19 сентября 2023 года изъятый ​​оригинал протокола так и не был возвращен в Хортицкий районный суд. Ответ на запрос суда ТУ ГБР также не предоставило.

Теперь свою оценку указанным событиям должен дать Высший совет правосудия.

Автор Вячеслав Хрипун

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