Еще в четырех областях Украины записаться на практический экзамен по вождению теперь можно онлайн

С четверга, 21 сентября, открывается доступ к онлайн записи на практические экзамены для будущих водителей еще в четырех областях Украины. Нововведение происходит в рамках пилотного проекта по обеспечению прозрачных экзаменов. Об этом отметили в Главном сервисном центре МВД.
С сегодняшнего дня в каждом из следующих заведений есть возможность онлайн взять талон е-записи на практический экзамен:
- Хмельницкий - г. Хмельницкий, г. Каменец-Подольский
- Черкасский - г. Черкассы, г. Умань
- Полтавский - г. Полтава, г. Кременчуг, г. Лубны
- Черниговский - г. Чернигов, г. Прилуки
Отмечается, что в классах для теоретических экзаменов в сервисных центрах МВД есть системы аудио- и видеофиксации, которые делают невозможным существование «слепых зон». Авто для сдачи экзаменов пока одной из категорий – категории В – оборудованы трекерами и микрофонами, чтобы также свести возможность возникновения спорных вопросов к нулю.
Напомним, первые этапы реализованы во Львовской, Киевской, Одесской, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Кировоградской и Сумской областях.
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