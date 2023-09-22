Мобілізація: хто має право вручати повістки, крім співробітників ТЦК, роз’яснення

В рамках проведення мобілізації повістку чоловікам можуть вручати не тільки співробітники військкоматів.

Фото: vinnitsa.info

Стало відомо, хто має право вручати повістки військовозобов’язаним, крім представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це розповіла речниця Черкаського ТЦК та СП Аліна Кривошея в інтерв’ю «Суспільному».

«Повістку може вручити не тільки посадова особа ТЦК та СП, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти», — пояснила вона.

Як зазначила речниця, оскільки законодавчо не регламентовано, де саме представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають вручати повістки, їх можуть видати як за місцем проживання, так і на вулиці чи робочому місці.

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