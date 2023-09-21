1 січня завершується дія пільг на ввезення дронів, тепловізорів і рацій: строки та перелік товарів хочуть оновити

Волонтерів та військових закликали надсилати пропозиції для оновлення чинного переліку пільгових товарів для оборони та строків дії пільг на імпорт.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев звернувся до волонтерів та військових та закликав їх надсилати пропозиції для оновлення чинного переліку пільгових товарів для оборони та строків дії пільг на імпорт.

Він нагадав, що 1 січня 2024 року завершується дія пільг щодо сплати митних платежів при імпорті дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць.

«Але війна триває, і в умовах, коли ворог вдається до чергових нічних ракетних атак, ми просто не маємо морального права опускати руки чи збавляти обсяги підтримки наших ЗСУ!

Тож звертаємося до волонтерів та військових щодо пропозицій для оновлення чинного переліку пільгових товарів для оборони та строків дії пільг на імпорт. Мова йде про чинні п. 92 підрозділу 2 розділу XX ПК та п. 9-24 розділу XXI МК», - зазначив він.

Також Гетьманцев додав, що в комітеті буде створена робоча група. Пропозиції щодо персонального складу або тексту закону треба надсилати до комітету або йому особисто.

Раніше ми писали, що Зеленський підписав закони, які дозволяють ввезення запчастин для дронів без сплати ПДВ і мита.

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