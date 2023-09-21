Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Цивільних дружин загиблих військових, які намагаються встановити факт проживання однією сім’єю, відіслали судитися до адмінсудів – але адмінсуди вважають, що це не їх юрисдикція

В Україні назріває проблема в судових справах щодо встановлення факту проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем: адмінсуди вважають, що постанова КЦС Верховного Суду не може підмінити собою норми процесуального закону, і чекають позиції Великої Палати.

Слідчий ДБР вилучив в суді протокол огляду місця події, але забув повернути його в суд

В Хортицькому райсуді Запоріжжя тепер не знають, що робити з кримінальною справою далі.

Верховна Рада внесла зміни до закону про національні меншини

Зокрема, закон передбачає строкові обмеження прав національних меншин, які ідентифікують свою приналежність за етнічним походженням із державою, що визнана державою-агресором.

Парламент схвалив законопроект про обмеження ставок мікрокредитувальників для захисту найуразливішої категорії споживачів від високоризикового кредитування

Законопроект передбачає максимальний розмір денної процентної ставки за споживчим кредитом у розмірі 1%.

Сутінки Судової охорони: про які проблеми розповів колишній керівник Служби судової охорони

Віктор Мороз розповів, що відбувалося в Судовій охороні у 2022-2023 роках.

  1. В Україні

1 січня завершується дія пільг на ввезення дронів, тепловізорів і рацій: строки та перелік товарів хочуть оновити

15:08, 21 вересня 2023
Волонтерів та військових закликали надсилати пропозиції для оновлення чинного переліку пільгових товарів для оборони та строків дії пільг на імпорт.
1 січня завершується дія пільг на ввезення дронів, тепловізорів і рацій: строки та перелік товарів хочуть оновити
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев звернувся до волонтерів та військових та закликав їх надсилати пропозиції для оновлення чинного переліку пільгових товарів для оборони та строків дії пільг на імпорт.

Він нагадав, що 1 січня 2024 року завершується дія пільг щодо сплати митних платежів при імпорті дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць.

«Але війна триває, і в умовах, коли ворог вдається до чергових нічних ракетних атак, ми просто не маємо морального права опускати руки чи збавляти обсяги підтримки наших ЗСУ!

Тож звертаємося до волонтерів та військових щодо пропозицій для оновлення чинного переліку пільгових товарів для оборони та строків дії пільг на імпорт. Мова йде про чинні п. 92 підрозділу 2 розділу XX ПК та п. 9-24 розділу XXI МК», - зазначив він.

Також Гетьманцев додав, що в комітеті буде створена робоча група. Пропозиції щодо персонального складу або тексту закону треба надсилати до комітету або йому особисто.

Раніше ми писали, що Зеленський підписав закони, які дозволяють ввезення запчастин для дронів без сплати ПДВ і мита.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області