Літо в Україні триває, але похолодання не за горами: прогноз синоптика

В Укргідрометцентрі розповіли, що тепла погода в Україні ще триває, але на початку жовтня очікується похолодання.

Джерело фото: Апостроф

За даними Укргідрометцентру, упродовж поточного тижня в Україні тепла погода з температурою 25 градусів і вище збережеться. Проте очікується похолодання на початку жовтня.

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що 1 жовтня температура вдень може впасти до 20 градусів. Похолодання пов'язане із прихідом атмосферного фронту з північного заходу та прохолодного повітря з півночі.

«Можна очікувати, що з 1 жовтня відбудеться зниження температури практично на 8 градусів, спочатку денної, тобто денні максимуми будуть 18-20 градусів», – сказала вона.

Вихідні дні, 3-4 жовтня, принесуть нічні температури від 5 до 10 градусів тепла. Процес похолодання займе кілька днів, і зміни в погоді можливі впродовж наступного тижня.

Незважаючи на це похолодання, дощі очікуються з 3 по 5 жовтня, але ймовірність опадів при сьогоднішніх розрахунках становить 60-70%. «Тобто, літо в Україні ще триває», і наразі можна насолоджуватися теплою погодою.

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