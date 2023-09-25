Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Конкурс на посаду голови Служби судової охорони: фінальний рейтинг

Найкращі результати показали представники Судової охорони Павло Малихін та Павло Трясун.

Посилення ГРД та поліграф для кандидатів на посаду, – чого чекати суддям і кандидатам в судді від законотворців, ДОКУМЕНТ

Стали відомі зміни до закону про судоустрій щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри, напрацьовані на базі Комітету з питань правової політики, який очолює Денис Маслов.

Хто очолить Службу судової охорони, - відоме прізвище

У конкурсі на посаду голови Служби судової охорони переміг Павло Малихін.

Депутати взялися виконувати рішення ЄСПЛ, який назвав порушенням Конвенції відсутність прокурора у справі про притягнення водія до адмінвідповідальності

До цього Велика Палата Верховного Суду відмовилася переглядати справу заявника після рішення ЄСПЛ, пославшись на те, що орган Національної поліції на стадії досудового оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення й так фактично виконує функцію обвинувачення.

На топ-посадах державної служби жінок має стати більше – НАДС

На посадах державної служби категорії «А» жінки зараз складають лише 31%, але євроінтеграція вимагає більшого.

  1. В Україні

Суд залишив Коломойського під вартою: запобіжний захід не змінили

18:11, 25 вересня 2023
Суд відхилив клопотання захисту щодо зміни запобіжного заходу Ігорю Коломойському.
Суд залишив Коломойського під вартою: запобіжний захід не змінили
Фото: Getty Images
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У понеділок, 25 вересня, суд не задовольнив апеляцію на арешт Ігоря Коломойського та залишив без змін запобіжний захід — тримання під вартою та заставу в розмірі 3,89 мільярдів гривень, передає «Суспільне».

Сторона захисту просила суд скасувати арешт з альтернативою застави.

Коломойського підозрюють в шахрайстві, відмиванні грошей та заволодінні коштами «ПриватБанку».

Нагадаємо, Коломойський заявив, що у нього «ніби як забрали» громадянство України.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України підтвердила, що бізнесмену Ігорю Коломойському оголошено нову підозру. Нові факти протиправної діяльності викрили СБУ, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора.

Також нагадаємо, що Ігор Коломойський у суботу, 2 вересня, прибув в Шевченківський райсуд Києва. Там йому обирали запобіжний захід.

Засідання відбувалося в закритому режимі, про це клопотали його адвокати.

Суд обрав  Коломойському запобіжний захід — тримання під вартою строком на два місяці із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

Раніше ми повідомляли, що зранку цього ж дня правоохоронці вручили підозру Ігорю Коломойському за двома статтями. Як зазначили в СБУ, підозра оголошена ст. 190 - шахрайство і за ст. 209 - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Згодом НАБУ та САП на 48 годин арештували активи Ігоря Коломойського.

Також Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави Ігорю Коломойському — з майже 510 мільйонів гривень до понад 3,8 мільярдів гривень.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду